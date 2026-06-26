Участники Детской Фольклориады стали гостями Башкирского театра кукол

Постановка, осуществленная в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», покорила зрителей трогательной историей о любви, добре и преданности. Режиссёром спектакля выступила народная артистка Республики Башкортостан Ольга Шарафутдинова.

Особый восторг у гостей вызвало само здание театра, которое после масштабной реконструкции, завершившейся в декабре 2023 года, преобразилось до неузнаваемости.

Визит участников Фольклориады в Башкирский государственный театр кукол стал важной частью культурного обмена, показав, как классические литературные произведения находят новое сценическое воплощение и получают живой отклик в сердцах молодого поколения, рассказали «Башинформу» в пресс-службе театра.