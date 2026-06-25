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17:44 (UTC+5), 25 Июня 2026

В Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте

Одним из хедлайнеров III Всероссийской Детской Фольклориады стала популярная башкирская группа AY YOLA.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

— Каждая наша песня повествует о том, что нужно делать правильный выбор. Мы давно мечтаем записать Колыбельную песню, и она сейчас находится в процессе, — поделился музыкант группы Руслан Шайхитдинов. — Надеюсь, в ближайшее время вы услышите.

По словам музыкантов, секрет их успеха — в искренности. Каждую песню артисты сравнили с мюзиклом по башкирскому народному эпосу «Урал-батыр».

— Наш секрет — в открытом сердце, люди очень тонко чувствуют притворство. Когда что-то делается от чистого сердца — это откликается, — отметил музыкант. — За минувший год мы проехали страну вдоль и поперек, к нам на концертах приходят и детишки, и старики за 80 лет. А ведь человек всю жизнь остается ребенком, который хранит в сердце детскость.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Музыканты рассказали о любимых достопримечательностях Башкортостана. Солистка группы Адель Шайхитдинова призналась, что ее любимое место - гора Иремель, а в Уфе это сад Салавата Юлаева с висячим мостом. Также артисты отметили, что очень ждут возвращения на историческое место памятника Салавату Юлаеву.

Музыканты пожелали детям, чтобы они уважали и слушались своих родителей.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Видео: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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