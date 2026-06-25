В Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте

— Каждая наша песня повествует о том, что нужно делать правильный выбор. Мы давно мечтаем записать Колыбельную песню, и она сейчас находится в процессе, — поделился музыкант группы Руслан Шайхитдинов. — Надеюсь, в ближайшее время вы услышите.
По словам музыкантов, секрет их успеха — в искренности. Каждую песню артисты сравнили с мюзиклом по башкирскому народному эпосу «Урал-батыр».
— Наш секрет — в открытом сердце, люди очень тонко чувствуют притворство. Когда что-то делается от чистого сердца — это откликается, — отметил музыкант. — За минувший год мы проехали страну вдоль и поперек, к нам на концертах приходят и детишки, и старики за 80 лет. А ведь человек всю жизнь остается ребенком, который хранит в сердце детскость.
Музыканты рассказали о любимых достопримечательностях Башкортостана. Солистка группы Адель Шайхитдинова призналась, что ее любимое место - гора Иремель, а в Уфе это сад Салавата Юлаева с висячим мостом. Также артисты отметили, что очень ждут возвращения на историческое место памятника Салавату Юлаеву.
Музыканты пожелали детям, чтобы они уважали и слушались своих родителей.
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