В Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте

— Каждая наша песня повествует о том, что нужно делать правильный выбор. Мы давно мечтаем записать Колыбельную песню, и она сейчас находится в процессе, — поделился музыкант группы Руслан Шайхитдинов. — Надеюсь, в ближайшее время вы услышите.

По словам музыкантов, секрет их успеха — в искренности. Каждую песню артисты сравнили с мюзиклом по башкирскому народному эпосу «Урал-батыр».

— Наш секрет — в открытом сердце, люди очень тонко чувствуют притворство. Когда что-то делается от чистого сердца — это откликается, — отметил музыкант. — За минувший год мы проехали страну вдоль и поперек, к нам на концертах приходят и детишки, и старики за 80 лет. А ведь человек всю жизнь остается ребенком, который хранит в сердце детскость.