Премьера в Молодежном театре, награждение женщин, сайт Рами Гарипова – главное в культуре Башкирии

Молодежный театр им. Мустая Карима представил премьеру спектакля «Поджигатель». В Уфе наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». В «Башинформе» состоялась презентация интернет-сайта народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Актеры башкирских театров стали лауреатами премии имени Тимербулата Имашева. Эти и другие резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».

В Уфе состоялся финал VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации»

В Уфе в преддверии Международного женского дня наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». В этот раз ставшее уже традиционным мероприятие было целиком посвящено теме патриотизма. В этом году на конкурс было получено более 500 заявок из 24 регионов страны, возраст соискателей составляет от 18 до 100 лет.

Были названы победители в 10 традиционных номинациях. Одна из традиционных номинаций - «Культура» среди женщин, достигших больших результатов в области культуры и искусства, в творчестве которых пропагандируется национальные ценности и традиции народов Российской Федерации.

Медалями имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» были награждены матери, вложившие душу в воспитание своих детей, в формирование достойного поколения, которое чтит свою Родину и смело встает на ее защиту в трудное время, матери, воспитавшие настоящих героев Отечества.