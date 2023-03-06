Премьера в Молодежном театре, награждение женщин, сайт Рами Гарипова – главное в культуре Башкирии

Молодежный театр им. Мустая Карима представил премьеру спектакля «Поджигатель». В Уфе наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». В «Башинформе» состоялась презентация интернет-сайта народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Актеры башкирских театров стали лауреатами премии имени Тимербулата Имашева. Эти и другие резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».
В Уфе состоялся финал VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации»
В Уфе в преддверии Международного женского дня наградили победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». В этот раз ставшее уже традиционным мероприятие было целиком посвящено теме патриотизма. В этом году на конкурс было получено более 500 заявок из 24 регионов страны, возраст соискателей составляет от 18 до 100 лет.
Были названы победители в 10 традиционных номинациях. Одна из традиционных номинаций - «Культура» среди женщин, достигших больших результатов в области культуры и искусства, в творчестве которых пропагандируется национальные ценности и традиции народов Российской Федерации.
Медалями имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» были награждены матери, вложившие душу в воспитание своих детей, в формирование достойного поколения, которое чтит свою Родину и смело встает на ее защиту в трудное время, матери, воспитавшие настоящих героев Отечества.
Фестиваль «Театр. Творчество. Талант» к 115-летию Тимербулата Имашева
В Бижбулякском районе Башкортостана состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей фестивального проекта «Театр. Творчество. Талант», посвященного 115-летию со дня рождения выдающегося актера, режиссера, педагога, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР Тимербулата Имашева. Обладателем Гран-при зонального фестиваля сельских театров «Театр. Творчество. Талант» стал яркий народный театр «Ҡорама» сельского Дома культуры д. Курама филиала РДК Учалинского района.
В рамках мероприятия впервые были вручены театральные премии имени Тимербулата Имашева. Премия учреждена администрацией Бижбулякского района, является формой признания достижений в области театрального искусства и присуждается один раз в 5 лет. Первыми обладателями премии стали молодые актеры башкирских театров: Абзелил Утябаев из Молодежного театра им. М. Карима, Азат Валитов из Башдрамы им. М. Гафури, Антон Болдырев из Русского драмтеатра.
Интернет-сайт народного поэта Башкортостана Рами Гарипова
В честь 90-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана, переводчика и журналиста, лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева Рами Гарипова был разработан интернет-сайт ramigaripov.ru, посвященный жизни и творчеству поэта. Презентация проекта состоялась в конференц-зале информационного агентства «Башинформ».
Сайт создан на башкирском и русском языках. В разделе сайта «Творчество» представлена художественная литература, письма, сборники, рукописи, дневники поэта. Фотографии, видео и аудиозаписи размещены в разделе медиа. В разделе новости размещены актуальные новости и новые проекты, относящиеся к творчеству Рами Гарипова. Сайт будут заполнять учащиеся Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 им. Рами Гарипова.
Премьеры, юбилеи, назначения и утраты недели
В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима с аншлагом прошли два премьерных показа спектакля «Поджигатель» по сатирической пьесе Григория Горина «Забыть Герострата!..» Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РБ Мусалим Кульбаев.
В основе спектакля история о том, как в IV веке до н. э. базарный торговец Герострат завоевал славу, уничтожив одно из семи чудес света – храм Артемиды Эфесской. Жители города проходят «испытание Геростратом», от поведения каждого из них зависит, когда же приговор поджигателю будет приведен в исполнение. Роль Герострата исполнил Загир Яруллин.
Автор вскрывает в пьесе механизм обретения бессмертной славы. Его герой делает всё, чтобы умножить свою славу. Как Герострату удалось успешно манипулировать мнением своих сограждан? Почему вместо осуждения горожане готовы были вознести его на вершину власти? Где тот предел, который может быть поставлен на пути злодея? На эти вопросы ищут ответ создатели спектакля.
На Малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова представили народную музыкальную драму «Хованщина» Модеста Мусоргского. Премьера стала одним из мероприятий, запланированных к 150-летию со дня рождения выдающегося русского певца Фёдора Шаляпина. В постановке принимали участие студенты кафедры вокального искусства, хор УГИИ, Молодёжный симфонический оркестр Башкортостана.
Актриса Башдрамтеатра им. М. Гафури, народная артистка Башкортостана Алсу Галина встретила свой золотой юбилей, сыграв одну из самых ярких ролей в своем творчестве — Йондоз в лирической комедии по пьесе Салавата Абузарова «Хыялый — Необычная история в обычной деревне» в постановке режиссера Арслана Янбекова.
В Уфе вновь стартовал всероссийский фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой». С 1 по 16 марта в рамках форума на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова проходят концерты с участием музыкантов из Уфы, Кургана, Москвы. 1 марта афишу фестиваля открыл наш земляк, ныне работающий в Москве пианист, народный артист России Владимир Овчинников. Он представил программу из сочинений Сергея Рахманинова. 4 марта выступил «Московский камерный дуэт» с музыкой Баха, Бетховена, Шумана, Рахманинова, Брамса, Пьяццоллы.
На должность художественного руководителя Салаватского башкирского драматического театра назначен заслуженный артист Республики Башкортостан Мирас Юмагузин.
В Национальном молодежном театре простились с народным артистом Башкортостана, известным актером и режиссером, много сделавшим для становления Национального молодежного театра, Азатом Надыргуловым. Он скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Азат Ахмадуллович до конца дней своих оставался преданным театральному искусству, его любили актёры, многочисленные ученики, искренне ценили и уважали коллеги за высокий профессионализм, обширные гуманитарные знания, искренность, душевность. Память о нём, как о талантливом актёре, режиссёре, педагоге и светлом человеке останется с нами навсегда.