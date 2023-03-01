Народная артистка Башкортостана Алсу Галина свой юбилей встретит на сцене

3 марта актриса Башдрамтеатра им. М. Гафури, народная артистка Башкортостана Алсу Галина встречает свой золотой юбилей. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе театра, в этот день Алсу Ванзировна сыграет одну из самых ярких ролей в своем творчестве — Йондоз в лирической комедии по пьесе Салавата Абузарова «Хыялый — Необычная история в обычной деревне» в постановке режиссера Арслана Янбекова.

«Я люблю каждую свою роль, будь то она главная или эпизодическая. К своей героине Йондоҙ из спектакля «Хыялый — Необычная история в обычной деревне» у меня особое отношение. Она чистая, романтичная… В чем-то может даже на меня похожа. Спектакль на нашей сцене идет уже больше 10 лет. Это очень добрая комедия, но в ней есть особый смысл. Там есть слова старика Гиззата «Люди в наше время перестали мечтать». И ведь он прав. К сожалению, многие утратили это чувство. Чтобы жить, творить, любить, всегда нужно мечтать. «Хыялый» призывает зрителей именно к этому!» — отметила Алсу Ванзировна.

Уроженка Балтачевского района Алсу Галина после окончания Уфимского государственного института искусств в 1996 году сразу была принята в труппу Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. Прекрасные сценические данные, одаренность молодой актрисы и огромная любовь к избранной профессии обусловили плотную занятость в репертуаре с первых же дней работы в театре. Самые первые ее героини, сыгранные на сцене профессионального театра, — это девочки, только входившие в этот мир, они уже обладали какой-то природной мудростью, идущей от личности самой актрисы.

Для каждого персонажа Алсу Галина находит неповторимые краски, оживляя его своими собственно актерскими находками — то неожиданной пластикой, то романтическим существованием, то мягкостью и нежной глубиной. Проявляются они в глубоко психологических и разноплановых образах, созданных актрисой: Альфия («Шаймуратов–генерал» Ф. Булякова), Негина («Таланты и поклонники» А. Островского), Ляля («Асылъяр» М. Файзи), Айгуль («Страна Айгуль» М. Карима), Асель («Тополек мой в красной косынке» Ч. Айтматова).

Эти роли, столь контрастные в жанровом отношении, выявили большие возможности артистки, ее стремление освоить все грани актерского мастерства и свидетельствуют о том, что Алсу Галина занимает в театре положение ведущего артиста, востребована разными режиссерами. Богатая актерская природа исполнителя дает ей возможность освоить новые формы сценического существования, прочитывать с современной точки зрения произведения разных авторов — и современных, и классических. В музыкально-романтической драме «Нэркэс» актриса создала трагический образ: ее героиня — центр, вокруг которой развивается непростая драма человеческих взаимоотношений. Гульнариса в спектакле «Утраченные грезы» (А. Атнабаев, режиссер А. Абушахманов) — главную задачу актриса решает, убедительно показывая, как чувства раскрывают настоящий характер человека.

Алсу Ванзировна достигла творческой и человеческой зрелости, у нее достойная репутация состоявшейся актрисы, играющей без простоев. Ярким примером тому служат последние роли актрисы — Аниса в мелодраме «Грешно ли любить?» Т. Миннуллина, Тансылу в мелодраме «Прости меня!» (И. Герман, режиссер О. Ханов), пава Паулина «Таинственный гиппопотам» (В. Лившиц, И. Кичанова, режиссер Ф. Гарипов), Таиба «И еще раз про любовь» (И. Юмагулов, режиссер Ф. Гарипов), Елена «Рас-сказы» (В. Емелёва, режиссер И. Мухутдинов), Маман «Амеля» (Н. Крашенинников, инсценировка А. Балгазиной, художественный руководитель постановки А. Абушахманов).

Алсу Ванзировна обладает прекрасными вокальными данными, что позволило ей стать лауреатом I степени в республиканском конкурсе «Актерская песня-1998». В 2000 году она была награждена спецпризом «Надежда» на международном театральном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык».