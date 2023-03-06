В Уфе состоялась презентация интернет-сайта народного поэта Башкортостана Рами Гарипова

В честь 90-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана, переводчика и журналиста, лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева Рами Гарипова был разработан интернет-сайт ramigaripov.ru, посвященный жизни и творчеству поэта. Презентация проекта состоялась в конференц-зале информационного агентства «Башинформ».
Открывая сайт ramigaripov.ru, читатель попадает в волнующий мир поэта, пронизанный атмосферой света, творчества и литературных открытий.
В разных разделах сайта можно ознакомиться с удивительной судьбой поэта, его многогранным творчеством, пролистать уникальные фотографии, послушать его собственный голос, посмотреть посвящения, очерки, передачи и сюжеты о нем. На сайте размещены оцифрованные книги поэта – художественные произведения, переводы поэтических шедевров русских и зарубежных классиков, публицистика, письма, рукописи, дневники. Особый интерес читателя вызовут неопубликованные ранее рукописи поэта.
Сайт создавался региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант Главы Республики Башкортостан. Партнеры проекта – Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди.
Генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Роман Низамутдинов отметил социальную значимость проекта.
Основные творения поэта хранились у его детей и внуков в виде рукописей, также и эксклюзивный фотоархив находился в семье. В работе над сайтом непосредственное участие приняли дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.
Азамат Рамиевич высказал пожелание, чтобы сайт стал открытой площадкой для обсуждения вопросов и проблем башкирского культурного сообщества, творческой платформой для начинающих поэтов и писателей.
Также ученый отметила большую исследовательскую работу по национальному фольклору, которую Рами Гарипов вёл в годы учебы в Москве. В 1952-1954 годах он изучал в Ленинской библиотеке башкирские эпосы, записанные Мухаметшой Бурангуловым, и перевел их с арабской графики на кириллицу. Также он ездил в районы Зауралья в фольклорные экспедиции, записал много песен военных лет. Этот пласт народного творчества до сих пор в достаточной степени не изучен. Многие эксклюзивные материалы планируются в дальнейшем разместить на сайте Рами Гарипова.
Разработчик отметил, что до начала работы над сайтом Рами Гарипова было проанализировано очень много аналогичных интернет-ресурсов – сайтов Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Маяковского. Сайт Рами Гарипова, по его словам, ничем не хуже, а в некоторых смыслах получился даже более прогрессивным и современным и может служить образцом не только на республиканском, но и на российском уровне.
Если до презентации интернет-сайт ramigaripov.ru работал в тестовом режиме, отныне он доступен широкому кругу пользователей. Наполнение сайта будет вестись совместно с Башкирской республиканской гимназией-интернатом №1 им. Рами Гарипова. За контент будут отвечать редакторы-учителя башкирского языка и учащиеся.
В ходе презентации было отмечено, что в будущем необходимо задуматься о создании подобных интернет-сайтов других писателей и поэтов Башкортостана. Этот проект можно было бы реализовать на платформе Союза писателей республики, отметила Гульназ Юсупова.
Также Гульназ Равилевна рассказала собравшимся, что, помимо сайта, в рамках грантового проекта созданы игра «Башквиз», стикерпаки и открытки. БашКвиз – командное соревнование среди молодежи на логику и представляет собой викторину, состоящую из нескольких раундов. В рамках игр запланированы 6 отдельных игр, где в каждой из них участвует по 15 команд. Первая игра прошла в БРГИ №1 им. Рами Гарипова и игра посвящалась его творчеству.
Победители каждого раунда награждаются авторскими стикерами, разработанными специально для квиз-игры. После проведения основных мероприятий проекта стикеры были загружены в социальные сети в форме электронных стикеров для пользования в общедоступном формате. Ознакомиться со стикерами можно по ссылке.
Материалы квиз-игры будут разосланы по всем районам республики для проведения в школах и гимназиях. Открытки выполнены на разную тематику на башкирском языке.
В завершение презентации журналисты и деятели культуры, собравшиеся на презентацию, пожелали создателям проекта дальнейшей успешной работы над уникальным интернет-сайтом народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.