В Уфе состоялась презентация интернет-сайта народного поэта Башкортостана Рами Гарипова

- Над созданием интернет-сайта на русском и башкирском языках, посвященного жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, работала дружная команда. Была проделана большая работа, за которую хочется всех поблагодарить. Работа над наполнением сайта уникальным, интересным контентом будет продолжаться и в дальнейшем,

отметила директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова и предложила собравшимся посмотреть ролик, демонстрирующий разделы сайта.