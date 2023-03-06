Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
85.65
-0.18
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 11:46

В Уфе состоялась презентация интернет-сайта народного поэта Башкортостана Рами Гарипова

Партнерский материал

В честь 90-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана, переводчика и журналиста, лауреата Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева Рами Гарипова был разработан интернет-сайт ramigaripov.ru, посвященный жизни и творчеству поэта. Презентация проекта состоялась в конференц-зале информационного агентства «Башинформ».

- Над созданием интернет-сайта на русском и башкирском языках, посвященного жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, работала дружная команда. Была проделана большая работа, за которую хочется всех поблагодарить. Работа над наполнением сайта уникальным, интересным контентом будет продолжаться и в дальнейшем,
отметила директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова и предложила собравшимся посмотреть ролик, демонстрирующий разделы сайта.

Открывая сайт ramigaripov.ru, читатель попадает в волнующий мир поэта, пронизанный атмосферой света, творчества и литературных открытий.

В разных разделах сайта можно ознакомиться с удивительной судьбой поэта, его многогранным творчеством, пролистать уникальные фотографии, послушать его собственный голос, посмотреть посвящения, очерки, передачи и сюжеты о нем. На сайте размещены оцифрованные книги поэта – художественные произведения, переводы поэтических шедевров русских и зарубежных классиков, публицистика, письма, рукописи, дневники. Особый интерес читателя вызовут неопубликованные ранее рукописи поэта.

Сайт создавался региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант Главы Республики Башкортостан. Партнеры проекта – Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди.

- Наше Общество краеведов Республики Башкортостан во главе с Маратом Зулькарнаевым стояли у основания этого проекта. Благодаря совместной работе реализовали этот проект. Сегодня в век цифровых технологий очень актуально создавать сайты о нашем культурном, литературном наследии в виртуальном пространстве. Такие ресурсы позволяют презентовать, продвигать и сохранять наше наследие,
поделилась руководитель Общества краеведов РБ Лейсан Юмагужина.

Генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Роман Низамутдинов отметил социальную значимость проекта.

- Проект очень хорошо прописан, в нем заложена хорошая идеология. Самый главный акцент – мы должны сохранять идентичность нашего народа и подчеркнуть значимость тех выдающихся деятелей нашей республики, кто является примером для многих. Создание такого сайта, в котором есть множество материалов, касающихся личности выдающегося деятеля, описание его трудов, – большое подспорье как для молодого поколения, так и для более старшего, поэтому этот социально значимый проект заинтересовал экспертов и получил финансирование. Сегодня мы увидели результат,
прокомментировал генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Роман Низамутдинов.

Основные творения поэта хранились у его детей и внуков в виде рукописей, также и эксклюзивный фотоархив находился в семье. В работе над сайтом непосредственное участие приняли дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.

- При создании сайта одной из главных идей было то, чтобы фонд нашего отца был доступен любому человеку, интересующемуся творчеством Рами Гарипова, его жизнью. Личность очень широкая, социально значимая, до сих пор актуальная. Особенно это важно для тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. У нас была мечта, чтобы это всё не хранилось за большими дверями и замками. На данный момент это единственный случай, когда весь архив стал доступен для всего нашего сообщества,
говорит сын поэта, художник Азамат Гарипов.

Азамат Рамиевич высказал пожелание, чтобы сайт стал открытой площадкой для обсуждения вопросов и проблем башкирского культурного сообщества, творческой платформой для начинающих поэтов и писателей.

- Я благодарна маме Надежде Васильевне, которая очень бережно сохранила архив отца. В нем много того, что еще не видело свет. Большой интерес вызывают его детские дневниковые записи, стихи и сказки, которые еще никто не читал. Хотелось бы также, чтобы широкому кругу читателей стали доступны связанные с народным творчеством материалы, которые собрал наш отец, - отметила дочь поэта, концертмейстер ДМШ №1 им. Н. Сабитова г. Уфы Гульнара Гарипова. – Для создания сайта была проделана огромная техническая, дизайнерская работа. Мы счастливы, что наша идея воплотилась в жизнь, и всем огромное спасибо за это.
- Каждый, кто знакомится с наследием Рами Гарипова, обращает внимание на кропотливую работу его супруги Надежды Васильевны. Она сама печатала его произведения на машинке, раскладывала и хранила всё по жанрам, темам, пронумеровывала все страницы,
дополнила кандидат филологических наук, доцент УГИИ им. З. Исмагилова, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, редактор сайта Гульсясяк Саламатова.

Также ученый отметила большую исследовательскую работу по национальному фольклору, которую Рами Гарипов вёл в годы учебы в Москве. В 1952-1954 годах он изучал в Ленинской библиотеке башкирские эпосы, записанные Мухаметшой Бурангуловым, и перевел их с арабской графики на кириллицу. Также он ездил в районы Зауралья в фольклорные экспедиции, записал много песен военных лет. Этот пласт народного творчества до сих пор в достаточной степени не изучен. Многие эксклюзивные материалы планируются в дальнейшем разместить на сайте Рами Гарипова.

- Сайт – это больше процесс, чем результат. Основной пласт работ завершен, сделан серьезный, трудоёмкий проект. Но в дальнейшем сайт станет еще интереснее. В архитектуру сайта заложено, что он очень гибкий, периодически можно вносить дополнения, - пояснил руководитель ООО «ЭНЭФСИ», разработчик сайта Альфир Ильбактин. - Над дизайном работал не только наш дизайнер, супруга Азамата Рамиевича Надежда Владимировна также предложила свои варианты. Очень важно, что главная страница создавалась с подачи близких – сюда вложена частичка души каждого.

Разработчик отметил, что до начала работы над сайтом Рами Гарипова было проанализировано очень много аналогичных интернет-ресурсов – сайтов Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Маяковского. Сайт Рами Гарипова, по его словам, ничем не хуже, а в некоторых смыслах получился даже более прогрессивным и современным и может служить образцом не только на республиканском, но и на российском уровне.

Если до презентации интернет-сайт ramigaripov.ru работал в тестовом режиме, отныне он доступен широкому кругу пользователей. Наполнение сайта будет вестись совместно с Башкирской республиканской гимназией-интернатом №1 им. Рами Гарипова. За контент будут отвечать редакторы-учителя башкирского языка и учащиеся.

- Гимназия с гордостью носит имя своего выдающегося выпускника Рами Гарипова. Все проекты – культурные, научные, которые проводятся у нас в гимназии, – всегда соприкасаются с именем Рами Гарипова. Для нас это большая ответственность. 90-летие Рами Гарипова проводилось у нас очень широко усилиями учащихся, выпускников, конференция «Гариповские чтения» стала межрегиональной, - рассказал заместитель директора по научно методической работе БРГИ № 1 им. Рами Гарипова Азамат Шамсутдинов. – На этапе создания сайта мы обсуждали его разделы. В будущем постараемся достойно поддержать эту работы. У нас в медиацентре «Рами» есть активные ребята. Сейчас такое время, что контент нужно генерировать постоянно. Сайт должен стать тем ресурсом, который позволит создавать новые исследования, станет площадкой для молодых поэтов и переводчиков.
- Этот сайт – словно сундук духовных богатств, который доступен каждому. Лично я для себя при создании сайта сделала открытие: Рами Гарипов был еще и талантливым художником. Если вы откроете его записи, дневники, вы увидите его собственные рисунки на полях. Если бы он прожил дольше, возможно, раскрылся бы и с этой стороны. Так что каждый пользователь, заходя на его сайт, откроет для себя Рами Гарипова с новых сторон, - поделилась редактор сайта, учитель башкирского языка и литературы школы № 8 им. И. Хатунцева Гульсум Абдрахимова. - Люди сейчас не часто ходят в библиотеки, в основном пользуются информацией из интернет-источников. Сайт Рами Гарипова станет большим подспорьем, мы будем вместе продолжать работу над ним.

В ходе презентации было отмечено, что в будущем необходимо задуматься о создании подобных интернет-сайтов других писателей и поэтов Башкортостана. Этот проект можно было бы реализовать на платформе Союза писателей республики, отметила Гульназ Юсупова.

Также Гульназ Равилевна рассказала собравшимся, что, помимо сайта, в рамках грантового проекта созданы игра «Башквиз», стикерпаки и открытки. БашКвиз – командное соревнование среди молодежи на логику и представляет собой викторину, состоящую из нескольких раундов. В рамках игр запланированы 6 отдельных игр, где в каждой из них участвует по 15 команд. Первая игра прошла в БРГИ №1 им. Рами Гарипова и игра посвящалась его творчеству.

Победители каждого раунда награждаются авторскими стикерами, разработанными специально для квиз-игры. После проведения основных мероприятий проекта стикеры были загружены в социальные сети в форме электронных стикеров для пользования в общедоступном формате. Ознакомиться со стикерами можно по ссылке.

Материалы квиз-игры будут разосланы по всем районам республики для проведения в школах и гимназиях. Открытки выполнены на разную тематику на башкирском языке.

В завершение презентации журналисты и деятели культуры, собравшиеся на презентацию, пожелали создателям проекта дальнейшей успешной работы над уникальным интернет-сайтом народного поэта Башкортостана Рами Гарипова.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика