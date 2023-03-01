В Уфе скоропостижно умер народный артист Башкортостана, режиссер Азат Надыргулов

В Уфе на 61-м году скоропостижно умер актер, режиссер, педагог, народный артист Башкортостана Азат Надыргулов. Об этом «Башинформу» сообщили в министерстве культуры РБ.

Прощание состоится завтра, 2 марта, в 12.00 в Национальном молодёжном театре имени Мустая Карима.

Азат Ахмадуллович Надыргулов родился 19 июля 1962 года в с. Юлдыбаево Зилаирского района Башкирской АССР. Окончил актерское отделение Уфимского государственного института искусств в 1982 году и стал актером Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. В 1987 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую известного режиссера-педагога Анатолия Васильева.

В 1992 году после окончания РАТИ стал режиссером, с 1997 по 2000 годы — художественным руководителем БГАТД им. М. Гафури. Был художественным руководителем ТЮЗа (1993-1997). В 1997 году театр переименован из ТЮЗа в Национальный молодежный театр и с 2000 по 2004 годы был художественным руководителем НМТ РБ. За годы работы поставил множество спектаклей в разных театрах.

«Как режиссёр дебютировал в 1992 спектаклем «Талаҡ, талаҡ!» («Камикадзе») Ф. Булякова. Для режиссёрской манеры Надыргулова характерно использование различных художественных приёмов: «игровой театр» (шутки-аллегории, реплики апарт, импровизация, вовлечение публики в сценическое действо) — «Илай белмәгән ҡатын» («Женщина, которая не умела плакать») по пьесе «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо, «Дурочка» Лопе де Веги, «Ике байҙың хеҙмәтсеһе» («Слуга двух господ») К. Гольдони; введение образа рассказчика — «Уйындан — уймаҡ» («И в шутку и всерьёз») Ш. Рахматуллина, «Һинд ҡыҙы» («Индийская насмешница») Г. Каюмова, «Чайка» А. Чехова; вставные сценические композиции, иллюстрирующие прошлое или будущее персонажей — «Аты барҙың — дәрте бар» («Любви все возрасты покорны») Н. Гаитбая, «Айгуль иле» («Страна Айгуль») М. Карима. Значительное место в творчестве Надыргулова занимают спектакли о башкирских исторических личностях: «Салауат» («Салават») по трагедии «Салауат. Өн аралаш ете төш» («Салават. Семь сновидений сквозь явь») М. Карима, «…Шайморатов-генерал» (»…Шаймуратов-генерал») и «Дала ҡиссаһы» («Половецкая мистерия») Булякова, в которых философски звучат темы духовного одиночества, свободы жизненного выбора, ответственности перед народом. На сцене Стерлитамакского театра драмы поставил спектакль «Бермуд өсмөйөшө» («Бермудский треугольник») Р. Кул-Давлета, Сибайского театра драмы — «Эңер төшкәндә» («Сумерки») Н. Гаитбая, «Сулпана» — «Урал-батыр» по мотивам эпоса «Урал-батыр», - пишет о нем в Башкирской энциклопедии Тансулпан Бабичева.

Лауреат первой премии в номинации «Лучшая режиссура» республиканского фестиваля «Театральная весна» за спектакль А. П. Чехова «Чайка» (1995) и спектакль по пьесе Ф. Булякова «Половецкая мистерия» (2003), фестиваля «Полет Чайки», посвященного 100-летию написания пьесы (1997, Санкт-Петербург).

Также известен как режиссер массовых действ и представлений. Работу режиссера совмещал с работой педагога в Уфимском институте искусств, был доцентом кафедры режиссуры и мастерства актера.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.