Актеры башкирских театров стали лауреатами премии имени Тимербулата Имашева

В Бижбулякском районе Башкортостана состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей фестивального проекта «Театр. Творчество. Талант», посвященного 115-летию со дня рождения выдающегося актера, режиссера, педагога, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР Тимербулата Имашева.

Как сообщает «Башинформ», в рамках мероприятия впервые были вручены премии имени Тимербулата Имашева. Премия учреждена администрацией Бижбулякского района, является формой признания достижений в области театрального искусства и присуждается один раз в 5 лет. Первыми обладателями премии стали молодые актеры башкирских театров: Абзелил Утябаев из Молодежного театра им. М. Карима, Азат Валитов из Башдрамы им. М. Гафури, Антон Болдырев из Русского драмтеатра.

Тимербулат Имашев (1908-1946) — башкирский актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, заслуженный артист РСФСР. С 1929 года — актёр, позднее режиссёр Башкирского театра драмы. В 1930 году окончил театральное отделение техникума искусств. В 1937 — художественный руководитель Башкирского театра драмы. В 1939–1943 годах — главный режиссёр Башкирского театра оперы и балета, в создании которого принял активное участие. Во время Великой Отечественной войны стал директором объединённых театров. В 1944 году организовал колхозно-совхозный театр в Учалинском районе.