Актеры башкирских театров стали лауреатами премии имени Тимербулата Имашева

В Бижбулякском районе Башкортостана состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей фестивального проекта «Театр. Творчество. Талант», посвященного 115-летию со дня рождения выдающегося актера, режиссера, педагога, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств БАССР Тимербулата Имашева.
Как сообщает «Башинформ», в рамках мероприятия впервые были вручены премии имени Тимербулата Имашева. Премия учреждена администрацией Бижбулякского района, является формой признания достижений в области театрального искусства и присуждается один раз в 5 лет. Первыми обладателями премии стали молодые актеры башкирских театров: Абзелил Утябаев из Молодежного театра им. М. Карима, Азат Валитов из Башдрамы им. М. Гафури, Антон Болдырев из Русского драмтеатра.
Тимербулат Имашев (1908-1946) — башкирский актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, заслуженный артист РСФСР. С 1929 года — актёр, позднее режиссёр Башкирского театра драмы. В 1930 году окончил театральное отделение техникума искусств. В 1937 — художественный руководитель Башкирского театра драмы. В 1939–1943 годах — главный режиссёр Башкирского театра оперы и балета, в создании которого принял активное участие. Во время Великой Отечественной войны стал директором объединённых театров. В 1944 году организовал колхозно-совхозный театр в Учалинском районе.
Память Тимербулата Имашева свято чтят на его малой родине в Бижбулякском районе. Глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов в своем выступлении отметил, что зональный фестиваль сельских театров стал одним из самых ожидаемых мероприятий в районе и общей задачей и впредь остается сохранение памяти именитых земляков.
Почетными гостями мероприятия стали родственники Тимербулата Имашева: племянницы, главный редактор газеты «Деловой мир Башкортостана» Резида Биккулова и генеральный директор ООО «Гюлистан» Ляля Аюпова-Имашева; заслуженный врач РФ и РБ, доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин Бижбулякского района Марс Юлдашев.
Завершающим аккордом масштабного фестивального проекта стала церемония награждения лауреатов зонального фестиваля сельских театров по трем номинациям: «Лучший актер – любитель», «Лучший руководитель (режиссер) сельского самодеятельного театра», «Лучший сельский театр». Поздравили и вручили награды победителям начальник отдела культуры администрации Бижбулякского района, член жюри Елена Арефьева, театровед, ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Эльвира Давлетбердина, председатель Союза театральных деятелей Республики Башкортостан, заслуженный артист РФ, народный артист РБ Ахтям Абушахманов. Члены жюри отметили, что все постановки отличались интересной идеей, творческим подходом, яркими и зрелищными декорациями, содержательным музыкальным оформлением.
Главный приз фестиваля - Гран-при вручил актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист РФ и РБ, председатель жюри Хурматулла Утяшев. Он отметил, что этот фестивальный проект стал яркой и значимой площадкой творческого общения для сельских театров, которые уверенно и смело продолжают благое дело Тимербулата Имашева – служение своему народу.
Обладателем Гран-при зонального фестиваля сельских театров «Театр. Творчество. Талант» стал яркий народный театр «Ҡорама» сельского Дома культуры д. Курама филиала РДК Учалинского района (руководитель театра - заслуженный работник культуры РБ Гаяз Ибрагимов, режиссер – Гульшат Халиуллина).
Впервые Бижбулякским дворцом культуры был учрежден Приз зрительских симпатий по итогам просмотров трансляции на портале культура РФ. Приза зрительских симпатий удостоился Народный театр Бардымского центра культуры и досуга Бардымского района Пермского края (руководитель - Эльмарт Мавлютов).