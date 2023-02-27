День родных языков, фестиваль Владимира Спивакова, митинг-концерт – главное в культуре Башкирии

В Башкортостане отметили Международный день родного языка. К этой дате подвели итоги первого открытого медиа-конкурса среди детей и подростков «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!». Национальный литературный музей РБ открыл фестиваль «Литературный букет» встречей, посвященной братской дружбе писателей разных народов. В Уфе и в Салавате прошли концерты и встречи VI Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Ко Дню защитника Отечества по всей республике были организованы концерты, выставки и другие мероприятия. Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».

Литературная встреча, посвященная дружбе писателей разных народов

21 февраля, в Международный день родного языка, Национальный литературный музей РБ открыл фестиваль «Литературный букет» — «Әҙәби гөлләмә». Открылся фестиваль литературной встречей «Величие родного языка в литературе», посвященной совместной творческой деятельности, дружбе великих поэтов и писателей — Мустая Карима, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури и других.

В литературной встрече приняли участие деятели культуры, науки, образования, музейного дела, руководители национально-культурных центров, общественных деятелей о дружбе и совместной творческой деятельности указанных писателей, переводах произведений с родного на государственные языки Российской Федерации, учащиеся воскресных школ и студенты. Выступили народные поэты Башкортостана Рашит Шакур, Кадим Аралбай, доктор филологических наук, профессор Фирдаус Хисаметдинова и другие.

В фойе конгресс-холла работали выставки из фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан и Дома дружбы народов Республики Башкортостан.