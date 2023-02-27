День родных языков, фестиваль Владимира Спивакова, митинг-концерт – главное в культуре Башкирии

В Башкортостане отметили Международный день родного языка. К этой дате подвели итоги первого открытого медиа-конкурса среди детей и подростков «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!». Национальный литературный музей РБ открыл фестиваль «Литературный букет» встречей, посвященной братской дружбе писателей разных народов. В Уфе и в Салавате прошли концерты и встречи VI Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Ко Дню защитника Отечества по всей республике были организованы концерты, выставки и другие мероприятия. Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».
Литературная встреча, посвященная дружбе писателей разных народов
21 февраля, в Международный день родного языка, Национальный литературный музей РБ открыл фестиваль «Литературный букет» — «Әҙәби гөлләмә». Открылся фестиваль литературной встречей «Величие родного языка в литературе», посвященной совместной творческой деятельности, дружбе великих поэтов и писателей — Мустая Карима, Расула Гамзатова, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури и других.
В литературной встрече приняли участие деятели культуры, науки, образования, музейного дела, руководители национально-культурных центров, общественных деятелей о дружбе и совместной творческой деятельности указанных писателей, переводах произведений с родного на государственные языки Российской Федерации, учащиеся воскресных школ и студенты. Выступили народные поэты Башкортостана Рашит Шакур, Кадим Аралбай, доктор филологических наук, профессор Фирдаус Хисаметдинова и другие.
В фойе конгресс-холла работали выставки из фондов Национального литературного музея Республики Башкортостан и Дома дружбы народов Республики Башкортостан.
Медиа-конкурс «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!»
Накануне Международного дня родного языка в уфимском конгресс-холле «Торатау» подвели итоги первого открытого медиа-конкурса среди детей и подростков «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!». На торжественную церемонию награждения в здании конгресс-холла «Торатау» собрались дети и подростки из разных уголков республики.
В конкурсе приняли участие дети и подростки от 8 до 15 лет. Дети создают контент о взрослых, которые приезжают на малую родину и делают добрые дела, о ценности малой родины для них самих. Всего на конкурс поступила 121 заявка по 4 номинациям: видеосюжет, интервью, социальный ролик и фоторепортаж. В шорт-лист медиа-конкурса «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!» прошли 46 работ. Для тех юных авторов, кто попал в шорт-лист, состоялись онлайн-мастер классы по созданию медиаконтента.
Медиапроект по продвижению идеи ценности малой родины создан с целью привлечь подрастающее поколение к созидательной идее успешно действующего в республике взрослого проекта «Атайсал», протянуть мост между отцами и детьми. В рамках проекта прошел медиа-конкурс среди детей и подростков по продвижению идеи помощи малой родине «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!».
VI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
В Уфе и Салавате прошли концерты и встречи VI всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова в ГКЗ «Башкортостан» Национальный филармонический оркестр России дал два потрясающих концерта.
Представляя программу первого фестивального концерта, маэстро пригласил уфимцев побывать во Франции «без визы и покупки билетов» - программа состояла из музыки французских композиторов. Прозвучали «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина, «Павана» Габриэля Форе, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера и «Болеро» Мориса Равеля.
22 февраля с оркестром солировал 12-летний московский пианист, лауреат международных и всероссийских конкурсов, в том числе XXI Международного конкурса «Щелкунчик», Роман Шер. За Владимиром Спиваковым закрепился авторитет открывателя новых имен в искусстве, вот и в этот раз маэстро представил родному городу вундеркинда, который активно выступает с 6 лет, а с оркестром впервые сыграл в 8 лет.
В Салавате состоялось закрытие VI Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Перед концертом Владимир Спиваков в сопровождении директора Национального симфонического оркестра РБ Артура Назиуллина и главы администрации города Салавата Игоря Миронова посетил Музыкальную школу юных талантов при Салаватском музыкальном колледже, носящую имя маэстро. Ученики растрогали дирижера НФОР своим трепетным отношением к искусству и выступлениями.
А на вечернем концерте слушатели продолжительными овациями сопровождали исполнение сюит Чайковского из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», а также сюиту из музыки к спектаклю «Маскарад» Арама Хачатуряна.
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
В Уфе накануне Дня защитника Отечества прошли праздничные торжества. На площади имени Ленина состоялся митинг-концерт. На площадке перед Русским драмтеатром собралось несколько тысяч человек. Развевались именные флаги башкирских батальонов, общественных организаций, учебных заведений, звучали патриотические песни, слова поздравления. Уфимцы пришли сюда в едином порыве, чтобы поздравить с праздником всех мужчин, юношей нашей страны и поддержать бойцов, которые выполняют свой долг на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях.
На митинге-концерте вспомнили имена тех жителей республики, кто навечно вписал свое имя в историю воинской славы и доблести России. На митинге-концерте выступили участники СВО, вдовы погибших военнослужащих и представители общественных организаций. На концерте патриотические песни спели Артем Тарадайко, Дмитрий Тарасов, Идель Нургалин, Марина Васильева, Елена Гурдюмова, Башкирский фольклорный ансамбль «Уфимские воспоминания» ГДК и другие артисты. Завершился митинг-концерт песней «Гордая моя Россия» в исполнении уфимских артистов Вероники Костровой и Дмитрия Тарасова и гимнами России и Башкортостана.
В этот день на площади им. Ленина разместилась уличная планшетная выставка, в лицах отражающая основные исторические вехи развития страны. Выставка рассказывала об истории подвига 33 героев. Нашли в ней отражение и участники специальной военной операции. Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли их семьи, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких.
На выставке можно было увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков нашей страны. Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Среди них и уфимец Максим Серафимов - старший лейтенант, командир группы специального назначения 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, Герой Российской Федерации (посмертно). Имя Героя присвоено военно-патриотическому парку «Патриот» и центру образования № 40 Уфы, на здании которого открыта мемориальная доска.