В Уфе подвели итоги I детского медиа-конкурса «Атайсал. Знай наших!»

В Уфе накануне Международного дня родного языка подвели итоги первого открытого медиа-конкурса среди детей и подростков «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!». На торжественную церемонию награждения в здании конгресс-холла «Торатау» собрались дети и подростки из разных уголков республики. Сегодня им предстояло ощутить свою минуту славы: пройти по красной дорожке и получить заслуженные аплодисменты зала, дипломы и призы, сообщает "Башинформ".

Медиа-проект по продвижению идеи ценности малой родины создан с целью привлечь подрастающее поколение к созидательной идее успешно действующего в республике взрослого проекта «Атайсал», протянуть мост между отцами и детьми. В рамках проекта прошел медиа-конкурс среди детей и подростков по продвижению идеи помощи малой родине «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!» В конкурсе приняли участие дети и подростки от 8 до 15 лет. Дети создают контент о взрослых, которые приезжают на малую родину и делают добрые дела, о ценности малой родины для них самих.

Всего на конкурс поступила 121 заявка по 4 номинациям: видеосюжет, интервью, социальный ролик и фоторепортаж. География участников конкурса достаточно широка, работы поступили со всей республики. Особенно активны Кигинский, Миякинский, Илишевский, Дуванский, Абзелиловский районы, город Нефтекамск и Уфа. В шорт-лист медиа-конкурса «Атайсал. Беҙҙекеләр. Знай наших!» прошли 46 работ. Для тех юных авторов, кто попал в шорт-лист, состоялись онлайн-мастер классы по созданию медиа-контента. Ребята получили домашнее задание, которое показали на «разборе полетов» в Уфе.

Победителей с экрана приветствовал первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев. Перед каждым конкретным награждением собравшиеся смогли еще раз просмотреть лучшие работы, поступившие на конкурс. «Продвигаем идею помощи малой родине легко и весело!» — говорят юные медийщики. Все участники проявили креатив и неожиданный профессионализм: находили интересных героев, придумывали вопросы, выбирали место для съемки, снимали сюжеты на свои телефоны и умело монтировали.

Первой номинацией стало «Интервью», в которую поступило 29 работ. Министру культуры РБ Амине Шафиковой было особенно приятно наградить занявших третьи места своих земляков Артура Абсалямова и Ильгизара Амирханова из д. Старомунасипово Бурзянского района и свою абсолютную тезку — маленькую Амину Шафикову из Республиканского лицея-интерната им. Тимера Юсупова Дуванского района. Вместе с гендиректором ГУП ТРК «Башкортостан» Рустамом Зарафутдиновым они также наградили получившую 2 место Азалию Гарифуллину из центра образования «Точка роста» Чекмагушевского района и обладателя 1 места Акназара Мазитова из средней школы с. Тамьян-Таймас Миякинского района.

Министр семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан Ленара Иванова и член жюри медиа-конкурса «Атайсал. Беҙҙекеләр! Знай наших» телеведущий, продюсер телеканала БСТ Наиль Юнусов вручили призы победителям в номинации «Социальный ролик», здесь были рассмотрены 28 работ. 3 место завоевали Арслан Ишназаров и Салим Губайдуллин из средней школы № 2 с. Акъяр Хайбуллинского района, 2 место — Амир Гилязев из средней школы № 2 г. Нефтекамска.

В номинации «Фоторепортаж» поступило 26 работ юных фотографов. Их наградили член жюри медиа-конкурса, уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина и член жюри, известный фотограф Эдуард Дильмухаметов. Они наградили занявшего 2 место Аскара Гирфанова из Республиканской полилингвальной гимназии № 2 ״СМАРТ״ г. Уфы и занявшего 1 место Камиля Минязева из СОШ им. А. Акрамова, д. Штанды Балтачевского района.

Номинация «Видеосюжет» была самой многочисленной, здесь были рассмотрены 38 работ. Член жюри медиа-конкурса, главный режиссер телеканала «Тамыр», лауреат премии «ТЭФИ-Регион» Адиля Сунаргулова наградила победителей: 3 место получила Алина Тагирова из уфимского лицея № 46, 2 место Лилия Суфиянова из СОШ д. Султанбеково Аскинского района. 1 место завоевали сразу два соискателя: Арслан Гирфанов из Республиканской полилингвальной гимназии № 2 «СМАРТ», а также Искандар Тайбугин и Динара Хасанова из телестудии «Кнопка-ТВ» г. Баймака.