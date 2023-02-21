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Вчера, 21:49

В Уфе открылся VI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Представляя программу первого фестивального концерта, маэстро пригласил уфимцев побывать во Франции «без визы и покупки билетов».

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

В Уфе открылся VI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Под управлением знаменитого скрипача и дирижера, народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова в ГКЗ «Башкортостан» выступает Национальный филармонический оркестр России, сообщает агентство «Башинформ».

— Прежде всего я хочу сказать, что всегда очень счастлив приезжать в Уфу, в Башкортостан — это все-таки моя родина. Очень важное ощущение для человека должно быть, что это твои корни, место, где ты родился, — признался маэстро. - Я вчера с детьми разговаривал, они спрашивают: как там тебя встречают? Я ответил: встречают, как родного, все здороваются, рады, денег никто не хочет брать ни за что. Уфа - чистый город, здесь очень хороший свежий воздух и редкие пробки. Город строится, люди ходят с другим выражением лица - более открытые, улыбаются.

Владимир Спиваков отметил, что у пришедших на концерт есть возможность побывать во Франции без визы и покупки билетов, поскольку программа первого фестивального концерта состоит из произведений французских композиторов. Слушатели смогли насладиться программой в безупречном исполнении НФОР. Зрительный зал был переполнен, уфимские музыканты даже слушали концерт, расположившись за оркестром на сцене.

— «Кармен-сюита» — великолепное сочинение, одно из самых знаменитых, которое танцевала Майя Плисецкая. Очень давно с Армянским камерным оркестром мы записали эту сюиту с концерта. И вдруг Щедрин мне позвонил и сказал: «Володя, я «заболел» — не в действительности, а просто послушал эту запись и мне так понравилось, что у меня поднялась температура», сказал он, — вспоминает Владимир Спиваков.

Во втором отделении оркестр сыграл два красочных редкоисполняемых сочинения — Павану Габриэля Форе, которую маэстро охарактеризовал как предвосхищение импрессионизма, и симфоническую сюиту «Париж» Жака Ибера — в этом программном сочинении маэстро сам объявлял названия номеров. Завершило концерт Болеро Мориса Равеля и на бис, после долгих оваций, оркестр исполнил интермеццо из оперы «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича.

Знаменитый коллектив даст еще два концерта - в Уфе и в Салавате. В среду, 22 февраля, солировать с оркестром будет юное дарование - 12-летний пианист Роман Шер. За Владимиром Спиваковым закрепился авторитет открывателя новых имен в искусстве, вот и в этот раз маэстро готов представить родному городу вундеркинда, который активно выступает с 6 лет, а с оркестром впервые сыграл в 8 лет. Роман уже приехал в Уфу и начал репетировать.

- Воспитанник моего фонда Роман Шер уже играет третий концерт Бетховена. Просто поразительный мальчик! Конечно, рановато играть такое сочинение такому маленькому мальчику, но вы увидите, что у него огромное будущее, - предрек маэстро.

Владимир Спиваков напомнил, что имена двух выдающихся молодых музыкантов открыла миру тоже Уфа, на Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова.

- Два человека, которые выиграли мой конкурс - Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс - они сейчас на Олимпе, играют лучше всех в мире, записываются на самой крутой фирме "Дойче Граммофон", а они берут только топ. Мы выпустили запись с Лозаковичем, и она считается сейчас самой продающейся. А Мария Дуэньяс сыграла несколько концертов в Вене, получила фантастическую критику, ее теперь называют "нашей венской принцессой". Так что, понимаете - Уфа, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, без всякого пропуска и препятствий путешествует по миру!

Во втором отделении второго фестивального дня НФОР сыграет джазовую Сюиту для променадного оркестра Шостаковича. После Уфы Владимир Спиваков и оркестр поедут в Салават.

- Я люблю этот город, там находится музыкальная школа, мы подарили им несколько очень хороших инструментов. Детишки приготовили небольшой концерт, - отметил маэстро. - Мы сыграем там концерт и помчимся в Оренбург и далее.

23 февраля в ДК «Нефтехимик» города Салавата коллектив из Москвы исполнит три сюиты Чайковского из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также сюиту из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Национальный филармонический оркестр России, который по праву считается одним из лучших академических коллективов мира, в этом году отмечает свое 20-летие. В Москве в январе у них состоялись юбилейные концерты, а сейчас проходит тур по городам России, в число которых включена и родина маэстро — Уфа.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит при поддержке Главы республики, правительства и министерства культуры РБ в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Организатором выступит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.

Автор:Лейла Аралбаева
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