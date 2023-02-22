В Уфе покажут выставку об истории подвига 33 героев

22 февраля уличная планшетная выставка, в лицах отражающая основные исторические вехи развития страны, будет демонстрироваться в Уфе на площади им. В.И. Ленина.

Выставка рассказывает об истории подвига 33 героев. Нашли в ней отражение и участники специальной военной операции. Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли их семьи, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких.

«Наши защитники уже сегодня вписаны в народную память. Их мужество, самопожертвование и отвага объединяют всех нас. Экспозиция — дань уважения и благодарности всем героям нашей страны», - подчеркивают организаторы.

На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков нашей страны. Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Среди них и уфимец Максим Серафимов - старший лейтенант, командир группы специального назначения 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, Герой Российской Федерации (посмертно). Имя Героя присвоено военно-патриотическому парку «Патриот» и центру образования № 40 Уфы, на здании которого открыта мемориальная доска.

Первая выставка Российского военно-исторического общества, посвященная героям СВО, была размещена в августе 2022 года на Гоголевском бульваре в Москве. Она получила большой отклик и вскоре была открыта в восьми парках Москвы, а также в Абакане, Чите, Архангельске, Ижевске, Краснодаре и других городах России.