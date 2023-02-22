Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.73
-0.32
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Культура
Сегодня, 10:49

В Уфе покажут выставку об истории подвига 33 героев

Фотовыставку «Герои и подвиги» подготовило ко Дню защитника Отечества Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны РФ. Ознакомиться с ней смогут и уфимцы.

22 февраля уличная планшетная выставка, в лицах отражающая основные исторические вехи развития страны, будет демонстрироваться в Уфе на площади им. В.И. Ленина.

Выставка рассказывает об истории подвига 33 героев. Нашли в ней отражение и участники специальной военной операции. Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли их семьи, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких.

«Наши защитники уже сегодня вписаны в народную память. Их мужество, самопожертвование и отвага объединяют всех нас. Экспозиция — дань уважения и благодарности всем героям нашей страны», - подчеркивают организаторы.

На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков нашей страны. Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Среди них и уфимец Максим Серафимов - старший лейтенант, командир группы специального назначения 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, Герой Российской Федерации (посмертно). Имя Героя присвоено военно-патриотическому парку «Патриот» и центру образования № 40 Уфы, на здании которого открыта мемориальная доска.

Первая выставка Российского военно-исторического общества, посвященная героям СВО, была размещена в августе 2022 года на Гоголевском бульваре в Москве. Она получила большой отклик и вскоре была открыта в восьми парках Москвы, а также в Абакане, Чите, Архангельске, Ижевске, Краснодаре и других городах России. 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика