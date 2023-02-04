Полководец без оружия. Имя советского дипломата Карима Хакимова вернулось на башкирскую сцену

В Башкортостане по инициативе Главы республики много делается для того, чтобы вернуть народу незаслуженно забытые имена, увековечить память настоящих героев. В Уфе открыт музей полярников имени Валериана Альбанова, увековечено имя легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, через годы получившего звание Героя России, орденами Мужества наградили летчиков авиакомпании «Башкирские авиалинии», посадивших самолет с горящим двигателем. И вот новая историческая веха — 3 февраля по инициативе Радия Хабирова в репертуаре Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури восстановлен спектакль о легендарном советском дипломате Кариме Хакимове.

В пятницу, 3 февраля, главный национальный театр республики представил премьеру спектакля «Красный паша». Автором новой инсценировки по пьесе выдающегося башкирского писателя Нажиба Асанбаева выступила Динара Каюмова. По ее словам, в спектакле была усилена документальная составляющая, многим персонажам возвращены их настоящие имена, добавлены фрагменты детства.

— В репертуаре театра появилась постановка о нашем великом земляке, советском дипломате Кариме Хакимове, который внес значительный вклад в историю страны, смог подружить Советский союз с Саудовской Аравией, где до сих пор вспоминают нашего земляка с огромным уважением, - прокомментировала «Башинформу» Динара Каюмова. - Над инсценировкой мы работали совместно с Айратом Абушахмановым. Он всегда работает кропотливо, умеет увлечь команду, ищет акценты. Так как Карим Хакимов был исторической личностью, мы решили вернуть настоящие имена героев. Например, в пьесе Нажиба Асанбаева король Аравии — Ягафар, а его настоящее имя - Абдельазиз ибн Сауд; в пьесе английский разведчик, дипломат был Мельбурн, а у нас — Лоуренс Аравийский. Также были внесены дополнительные тексты про детство и юность Карима Хакимова.

Как отметила Динара Каюмова, информационную поддержку театру оказал музей Карима Хакимова, находящийся в селе Дюсяново Бижбулякского района. Его директор Ризида Галимова, которая много лет посвятила изучению биографии Карима Хакимова, рассказала немало интересных моментов из его жизни. Специально к премьере музей подготовил выставку в фойе театра. Также пришедшие на премьеру зрители могли увидеть сохранившиеся в музее театра афиши, фотографии, вырезки из газет.

Спектакль поставил главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Режиссер изучил множество источников, чтобы дать постановщикам и артистам много информации о жизни и деятельности Карима Хакимова.

- В пьесе у Асанбаева есть такие слова: дипломат — это полководец без оружия, он побеждает словом, умением договариваться, гибкостью. Сама личность Карима Хакимова — уникальная, даже если сравнивать с великим Цюрупой, Хакимов покруче будет! - убежден Айрат Абушахманов. - Еще ни одному дипломату не удавалось подружить королевскую семью и первое лицо Саудовской Аравии с нашей страной, а тогда семья и вся страна были в близких отношениях с СССР. И это было сделано без единого выстрела. Это великий дар, талант!

По словам режиссера, в процессе подготовки постановщики пришли к выводу, что в прежней постановке совсем не было показано детство Карима Хакимова. Поскольку новый проект адресован не только взрослым, но и подрастающему поколению, было решено по архивам, документам, воспоминаниям воссоздать детство главного героя.