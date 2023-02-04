Полководец без оружия. Имя советского дипломата Карима Хакимова вернулось на башкирскую сцену

В Башкортостане по инициативе Главы республики много делается для того, чтобы вернуть народу незаслуженно забытые имена, увековечить память настоящих героев. В Уфе открыт музей полярников имени Валериана Альбанова, увековечено имя легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, через годы получившего звание Героя России, орденами Мужества наградили летчиков авиакомпании «Башкирские авиалинии», посадивших самолет с горящим двигателем. И вот новая историческая веха — 3 февраля по инициативе Радия Хабирова в репертуаре Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури восстановлен спектакль о легендарном советском дипломате Кариме Хакимове.
В пятницу, 3 февраля, главный национальный театр республики представил премьеру спектакля «Красный паша». Автором новой инсценировки по пьесе выдающегося башкирского писателя Нажиба Асанбаева выступила Динара Каюмова. По ее словам, в спектакле была усилена документальная составляющая, многим персонажам возвращены их настоящие имена, добавлены фрагменты детства.
— В репертуаре театра появилась постановка о нашем великом земляке, советском дипломате Кариме Хакимове, который внес значительный вклад в историю страны, смог подружить Советский союз с Саудовской Аравией, где до сих пор вспоминают нашего земляка с огромным уважением, - прокомментировала «Башинформу» Динара Каюмова. - Над инсценировкой мы работали совместно с Айратом Абушахмановым. Он всегда работает кропотливо, умеет увлечь команду, ищет акценты. Так как Карим Хакимов был исторической личностью, мы решили вернуть настоящие имена героев. Например, в пьесе Нажиба Асанбаева король Аравии — Ягафар, а его настоящее имя - Абдельазиз ибн Сауд; в пьесе английский разведчик, дипломат был Мельбурн, а у нас — Лоуренс Аравийский. Также были внесены дополнительные тексты про детство и юность Карима Хакимова.
Как отметила Динара Каюмова, информационную поддержку театру оказал музей Карима Хакимова, находящийся в селе Дюсяново Бижбулякского района. Его директор Ризида Галимова, которая много лет посвятила изучению биографии Карима Хакимова, рассказала немало интересных моментов из его жизни. Специально к премьере музей подготовил выставку в фойе театра. Также пришедшие на премьеру зрители могли увидеть сохранившиеся в музее театра афиши, фотографии, вырезки из газет.
Спектакль поставил главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Режиссер изучил множество источников, чтобы дать постановщикам и артистам много информации о жизни и деятельности Карима Хакимова.
- В пьесе у Асанбаева есть такие слова: дипломат — это полководец без оружия, он побеждает словом, умением договариваться, гибкостью. Сама личность Карима Хакимова — уникальная, даже если сравнивать с великим Цюрупой, Хакимов покруче будет! - убежден Айрат Абушахманов. - Еще ни одному дипломату не удавалось подружить королевскую семью и первое лицо Саудовской Аравии с нашей страной, а тогда семья и вся страна были в близких отношениях с СССР. И это было сделано без единого выстрела. Это великий дар, талант!
По словам режиссера, в процессе подготовки постановщики пришли к выводу, что в прежней постановке совсем не было показано детство Карима Хакимова. Поскольку новый проект адресован не только взрослым, но и подрастающему поколению, было решено по архивам, документам, воспоминаниям воссоздать детство главного героя.
В прежней версии образ Карима Хакимова запомнился всем в исполнении признанного мастера сцены Ахтяма Абушахманова. На премьере он был в зале и аплодировал нынешнему исполнителю главной роли - молодому талантливому актёру, лауреату Государственной премии им. Ш. Бабича Азату Валитову.
- О личности Карима Хакимова очень много написано, есть уникальная книга Озерова «Карим Хакимов: летопись жизни». Хотелось бы, чтобы многие люди прочитали ее. Также я встречался с Ахтямом Ахатовичем Абушахмановым, он мне очень много рассказал. В интернете есть много документальных фильмов о Кариме Хакимове. Проникались, изучали, открывали эту легендарную личность. Когда я в первый раз посмотрел документальный фильм о нем – я был поражен, настолько он оказался необычным, неординарным, личностью с богатым внутренним миром. Всё, что он сделал в то время для СССР, – актуально и сейчас. Мне кажется, такие люди, как он, пока что больше не рождались. И я горжусь тем, что он наш земляк, – сказал Азат Валитов.
Ахтям Абушахманов, в свою очередь, признался, что весь спектакль на его глаза наворачивались слезы - многих актеров, сыгравших в прежнем спектакле, - уже нет в живых. Новому исполнительскому составу он пожелал дальнейшего становления спектакля.
Народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев в первой постановке «Красного паши» играл стражника, в нынешней он выступил в роли короля Абдель Азиза ибн Сауда.
— Со времени первой постановки «Красного паши» прошло более 40 лет, но для меня это было словно вчера. Мы были студентами 1 курса, когда нас привлекли в массовые сцены, — вспоминает Хурматулла Утяшев. — Остались яркие впечатления. К тому времени уже состоялся показ спектакля в Москве и он вызвал большой резонанс, было рекомендовано создать по нему телеспектакль. В течение недели в Уфе работала московская съемочная группа телефильма, снимали без зрителей. Для того времени это было сенсацией, что в Уфу приехала команда с первого телеканала страны. Показали телефильм на весь СССР. Для башкирского искусства это стало исторической вехой, и мы осознавали, что участвуем в огромном событии. После телепоказа в театр и автору Нажибу Асанбаеву пришло много писем. А в 1986 году Башкирский театр впервые выехал на зарубежный фестиваль в Дамаск, и, к сожалению, во время гастролей там умер актер Хусаин Кудашев. Прием был очень высокий, восторженный, и больное сердце актера не выдержало. После его смерти спектакль сошел с репертуара театра. И вот сегодня, наконец, спектакль возродился в новом качестве. Голоса великих актеров, которые играли в прежнем спектакле, и сегодня звучат у нас в ушах, и мы нашу премьеру посвящаем их памяти.
Возвращение имени Карима Хакимова на башкирскую сцену зрители встретили аплодисментами. С долгожданной премьерой постановщиков и актеров поздравила первый заместитель министра культуры Наталья Лапшина, представители культурной общественности.
- Возвращение по инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не столько для театралов, сколько для всей общественности, - отметил публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ Шамиль Валеев.
Среди зрителей была и родственница Карима Хакимова - его внучатая племянница Зарема Гиндуллина.
- Моя бабушка была родной сестрой Карима Хакимова, ее муж, мой дед Гадилов Лутфи Закирович был первым биографом Карима Хакимова. Он первым поднял тему репрессий, стоял у истоков музея, книги. Бижбулякский район оказывает огромную помощь в увековечении имени своего выдающегося земляка. Это привлекает мировую общественность. Именно Башкортостан имеет уникальные архивы, фонды, для изучения документов легендарного дипломата приезжают из Москвы, Питера и зарубежья. Это наше достояние, наше наследие. Огромная благодарность Главе республики, создателям спектакля и каждому артисту, - поделилась с «Башинформом» Зарема Хасановна.
— Байопик — один из самых сложных жанров, на мой взгляд. Отрадно, что Башдрам обращается к дорогим нашему сердцу именам. Красный паша — человек-легенда, и теперь он вернулся на нашу сцену. Визуальный ряд в данном спектакле оправдан и работает на историю, — поделилась впечатлениями драматург Шаура Шакурова.
— Поздравляю театр с премьерой, в спектакль «Красный паша» удалось вдохнуть новое дыхание, — сказал народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай. — Спектакль в своей новой версии звучит очень актуально, ведь в наше непростое время тема сохранения мира между народами приобретает особое значение. В этой постановке образ Карима Хакимова раскрывается с новых сторон, в том числе и через детские годы. Хочется также отметить вклад театральной династии Абушахмановых: если в первой постановке главную роль играл Ахтям Абушахманов, режиссер нынешней версии спектакля — его сын Айрат Абушахманов, мы видим преемственность поколений. Очень хорошо, что создатели спектакля сохранили ставшую символом родины песню Мурада Ахметова «Бик һағындым һине, тыуған илем» - в нынешней постановке ее исполняет Фанис Рахметов.
В спектакле заняты как молодые актеры, которые недавно окончили институт, так и те, кто уже давно завоевали сердца зрителей. Роль жены Карима Хакимова сыграли две актрисы — Сабина Киреева (молодая Хадиса) и заслуженная артистка Башкортостана Ильгиза Гильманова. Карима Хакимова в детстве и в молодости играет Линар Баитов, эмира Фейсала — заслуженный артист Башкортостана Руслан Хайсаров, маму Карима Хакимова — Гульназ Хайсарова, Султана — лауреат государственной премии им. С. Юлаева и республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича Артур Кабиров, доктора Веру — Альфира Загидуллина, министра Абубакера — Мурат Рафиков, В. И. Ленина — Руслан Галимов, Г. В. Чичерина — Айдар Шамсутдинов, Лоуренса Аравийского — заслуженный артист Башкортостана Артур Кунакбаев, Гумара Идриси — Фанис Рахметов. Художник-постановщик – Альберт Нестеров, композитор – Рамис Хакимов, пластическое решение – Алина Мустаева, видеомонтаж – Руслан Юлтаев, художник по свету Ильшат Саяхов.
Спектакль планируется показывать по всей республике, в том числе по Пушкинской карте для школьников. Первый премьерный показ новой версии «Красного паши» уже состоялся в Бижбулякском районе — на малой родине Карима Хакимова 16 декабря 2022 года. По словам режиссера, у постановки есть два варианта декораций: стационарный, с песком на сцене, и более мобильный гастрольный вариант.
Напомним, ранее спектакль был поставлен в 1982 году по пьесе выдающегося башкирского драматурга Нажиба Асанбаева режиссёром Леком Валиевым. Для сбора материала писатель ездил в Северный Йемен, общался с теми, кто хорошо знал дипломата, поэтому образы героев получились живыми и выпуклыми. Была снята телеверсия спектакля, которая демонстрировалась по советскому Центральному телевидению. В спектакле играли такие выдающиеся актеры, как Хусаин Кудашев, Ахтям Абушахманов, Ильшат Юмагулов, Ахат Хусаинов, Фидан Гафаров, Олег Ханов, Роза Каримова.