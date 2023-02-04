Настоящий праздник для всей общественности - Шамиль Валеев о премьере «Красный паша»

3 февраля Башкирский академический драмтеатр им. Мажита Гафури представил премьеру нового спектакля «Красный паша». Известный публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ Шамиль Валеев поделился с «Башинформом» своими размышлениями.

— Возвращение по инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не столько для театралов, сколько для всей общественности.

Меня отец ещё школьником за руку привёл на первую премьеру «Красного паши» в ноябре 1982 года. С тех пор в моей душе поселились фамилии «Хакимов», «Асанбаев», «Абушахманов», и конечно же добрая и далекая загадочная страна Саудовская Аравия, где живут наши уважаемые и «любящие», как говорится в пьесе, друзья.

Трубка, очки-велосипед и чемодан, платок-арафатка, широкополая шляпа, мандолина, образ бижбулякского джентльмена, а самое главное, преданность своей стране и решимость быть с ней, на стороне своей Родины в самые страшные и трудные времена — этот урок и пример всегда в моём сердце. Я пронес образ знаменитого односельчанина через всю жизнь, и каждый год получаю от него подарки — в виде удивительных друзей, таких как наследница его памяти Зарема Гиндуллина, дипломат и седьмой преемник «Красного паши» на посту Олег Озеров, арабская исследовательница Амаль аль-Рашеди, хранительница музея в Дюсяново Ризида Галимова, знаменитый тележурналист Сергей Брилёв и исследователи Камиль Бузыкаев и Ильгиз Юсупов, обнаружившие массив удивительных документов Форин Офиса о его деятельности. После возвращения спектакля осталась одна большая мечта: побывать в Королевстве Саудовская Аравия и найти резиденцию и могилу маленького тезки, трёхлетнего Шамиля, который там остался в далёкие двадцатые. Это как хадж и умра для меня.