Узнать свою историю и гордиться. В Москве прошла презентация мультфильма «Северные амуры»

После показа охотно делились впечатлениями и юные зрители, которые отмечали непохожесть мультфильма «Северные амуры» на другие.

— Мне понравилось, что в мультфильме представлены башкирские символы — пчела, курай, что фильм патриотический, но с национальной спецификой, — поделилась с «Башинформом» юная зрительница Мария Пичугина. — Еще понравилось, что в фильме сочетаются два языка, несколько раз прозвучали башкирские фразы, после них хочется больше знать и понимать башкирский язык. Я заинтересовалась, какую роль башкиры сыграли в Отечественной войне 1812 года. Буду рекомендовать этот фильм ровесникам, и, когда фильм выйдет в интернете, может, даже приглашу подружек домой на совместный просмотр на чай с мёдом и чак-чаком.

— Это очень важный мультфильм о башкирском народе, который показывает нашу историю, по нему другие народы могут составить свое представление о нас, — отметил Байрас Байбулов. — Как оператор, могу сказать, что с технической стороны фильм сделан очень качественно, это новый шаг в компьютерной графике. Мне особенно понравился момент, в котором башкирская девушка стреляет из лука во француза.

К амбициозному проекту было привлечено много известных людей. В ряды продюсеров, помимо Артура Абдрахманова и Юнира Аминева, вошел художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. А героев картины озвучили медийные лица. Так, голосом Лилии Гумеровой в фильме говорит Екатерина II, голосом Аскара Абдразакова — Александр I. Узнаваемы в ленте и интонации министра культуры Амины Шафиковой, примерившей на себя образ Янсылу, и популярного комментатора Азамата Муратова. Также в фильме звучат голоса известных певцов башкирской эстрады Идриса Газиева (Кылысбай) и Назифы Кадыровой (Жена Кылысбая). А голос молодого воина Габита узнали в первую очередь дети.

— Мне очень понравился мультфильм. Он про храбрость башкирских воинов, их желание побеждать, силу воли. Мне кажется, самое главное в фильме — это дружба, с помощью которой можно победить всех врагов. Я, кстати, узнала голоса некоторых персонажей. Например, моего любимого певца Радика Юльякшина, — сказала 10-летняя Алтынай Вахитова.

Как уже отмечалось выше, на презентацию «Северных амуров» в Дом кино пришли многие наши земляки — уроженцы Башкортостана. Они особо отметили патриотический дух мультфильма, его актуальность для сегодняшнего дня.

— Понравился мультфильм. Красочный, яркий, с юмором! Этот анимационный фильм предназначен для просмотра всей семьей, потому что он познавательный. Дети получат новые знания об истории нашей страны и роли башкирского народа в ней, а взрослые освежат их. Наши джигиты во всех войнах отличались чувством патриотизма и храбростью. Юное поколение, посмотрев работу режиссера Руслана Тавабилова, я думаю, пожелает быть похожим на его героев, — отметила писательница Диана Свердловская.

— Думаю, что у этого мультфильма будет счастливая судьба. Хорошо показали историю нашего народа. Надеемся, что будет продолжение, — поделилась Мадина Ильгамова.

Нынешний показ «Северных амуров» — предпремьерный, федеральный прокат планируется начать в конце мая. Фильм параллельно озвучивался на двух языках — русском и башкирском, в прокат он тоже выйдет на двух языках.

А продолжение — действительно, следует: финал картины заинтриговал зрителей анонсом следующей части проекта — фильма про легендарного комдива, Героя России Минигали Шаймуратова. Как пояснил режиссер, работа над новым проектом уже начата, его также будет воплощать в жизнь студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан». В новой части зрители встретятся с правнуками полюбившихся в «Северных амурах» персонажей.