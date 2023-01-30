Узнать свою историю и гордиться. В Москве прошла презентация мультфильма «Северные амуры»

В Белом зале на 500 мест в этот воскресный вечер был аншлаг, многие семьи пришли с детьми. Прибыли на премьеру и почетные гости, представители культурной общественности, живущие в Москве уроженцы Башкортостана. Собравшихся приветствовали сенатор от Башкортостана, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова, заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов и директор Дома кино, известный режиссер-документалист Екатерина Головня.
— Я очень благодарна Башкортостану за то, что каждый раз нам предоставляют премьерные показы, каждый раз очень активно приходят зрители, руководство и очень значимые люди для Башкортостана, — сказала Екатерина Головня, открывая мероприятие. — «Северные амуры» — очень необычный анимационный фильм, в котором отражены фольклорные традиции и героический эпос башкирского народа. Сегодня крайне важно рассказывать детям об исторических национальных событиях нашей страны в доступной для их понимания форме. Я уверена, что башкирских кинематографистов ждёт зрительский успех во всех кинотеатрах страны и за рубежом!
Мультфильм создала уфимская студия «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» им. Амира Абдразакова при поддержке Главы республики. Радий Хабиров неоднократно отмечал важность продвижения на федеральном уровне мультфильма, который раскрывает героические страницы летописи ратных подвигов народов нашего Отечества. Зрители знакомятся с историей башкир, которые были активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «Северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком.
Фильм «Северные амуры» состоит из четырех эпизодов, которые преподносят исторический материал в доступной для детей форме (авторы сценария Олег Батухтин, Руслан Тавабилов, Рамиль Рахимов), в яркой красочной «упаковке» (художник-постановщик Алексей Мотавин). За музыкальное оформление фильма отвечали композитор Вероника Муртазина и музыкальный директор Илья Тавлияров (экс-солист ВИА «Чаппа»). В их прочтении музыкальным лейтмотивом фильма стала патриотическая башкирская народная песня «Любезники-любизар», которая в зависимости от ситуации приобретает то боевое, то лирическое звучание.
Из постановочной группы фильм представили директор киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова, один из продюсеров фильма Юнир Аминев, а также режиссер и один из авторов сценария Руслан Тавабилов.
60-минутный фильм для зрителей пролетел на одном дыхании, показ завершился аплодисментами. Истории о славных подвигах богатыря Юмагужи, пожилого и мудрого Кылысбая, бортников-спорщиков Ихсана и Усмана, молодого Габита, отважной девушки-воина Агдалии запали в душу зрителям.
- Сегодня большое событие в культурной жизни нашей страны – состоялась презентация анимационного фильма «Северные амуры», и, как видите, она прошла с большим успехом. Во-первых, полный зал. Во-вторых, самая главная оценка – это оценка наших маленьких зрителей. Они смотрели, затаив дыхание, а когда началась финальная песня, хлопали в такт и подпевали - это очень дорогого стоит, - прокомментировала Лилия Гумерова. - Сегодня мы очень много спорим, какие есть наиболее действенные инструменты воспитания нашей молодежи, наших детей и, безусловно, вот такие фильмы нам нужны. Как отметил Глава республики Радий Хабиров, фильм «Северные амуры» - отличное пособие для патриотического воспитания. Нам ничего не надо придумывать, достаточно обратиться к нашей истории. Такой качественный фильм, с такой любовью сделанный, в который вложили душу и руководители республики, и постановочная группа, и десятки людей, кто озвучивал фильм, помогал. Мне кажется, что у этого фильма очень добрая дорога, которая поможет многим ребятам в нашей стране узнать свою историю, гордиться ею. После просмотра такого фильма у них родится желание прочитать какие-то произведения, проговорить, сходить в музей. Пусть таких настоящих фильмов для детей будет как можно больше!
После показа охотно делились впечатлениями и юные зрители, которые отмечали непохожесть мультфильма «Северные амуры» на другие.
— Мне понравилось, что в мультфильме представлены башкирские символы — пчела, курай, что фильм патриотический, но с национальной спецификой, — поделилась с «Башинформом» юная зрительница Мария Пичугина. — Еще понравилось, что в фильме сочетаются два языка, несколько раз прозвучали башкирские фразы, после них хочется больше знать и понимать башкирский язык. Я заинтересовалась, какую роль башкиры сыграли в Отечественной войне 1812 года. Буду рекомендовать этот фильм ровесникам, и, когда фильм выйдет в интернете, может, даже приглашу подружек домой на совместный просмотр на чай с мёдом и чак-чаком.
— Это очень важный мультфильм о башкирском народе, который показывает нашу историю, по нему другие народы могут составить свое представление о нас, — отметил Байрас Байбулов. — Как оператор, могу сказать, что с технической стороны фильм сделан очень качественно, это новый шаг в компьютерной графике. Мне особенно понравился момент, в котором башкирская девушка стреляет из лука во француза.
К амбициозному проекту было привлечено много известных людей. В ряды продюсеров, помимо Артура Абдрахманова и Юнира Аминева, вошел художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. А героев картины озвучили медийные лица. Так, голосом Лилии Гумеровой в фильме говорит Екатерина II, голосом Аскара Абдразакова — Александр I. Узнаваемы в ленте и интонации министра культуры Амины Шафиковой, примерившей на себя образ Янсылу, и популярного комментатора Азамата Муратова. Также в фильме звучат голоса известных певцов башкирской эстрады Идриса Газиева (Кылысбай) и Назифы Кадыровой (Жена Кылысбая). А голос молодого воина Габита узнали в первую очередь дети.
— Мне очень понравился мультфильм. Он про храбрость башкирских воинов, их желание побеждать, силу воли. Мне кажется, самое главное в фильме — это дружба, с помощью которой можно победить всех врагов. Я, кстати, узнала голоса некоторых персонажей. Например, моего любимого певца Радика Юльякшина, — сказала 10-летняя Алтынай Вахитова.
Как уже отмечалось выше, на презентацию «Северных амуров» в Дом кино пришли многие наши земляки — уроженцы Башкортостана. Они особо отметили патриотический дух мультфильма, его актуальность для сегодняшнего дня.
— Понравился мультфильм. Красочный, яркий, с юмором! Этот анимационный фильм предназначен для просмотра всей семьей, потому что он познавательный. Дети получат новые знания об истории нашей страны и роли башкирского народа в ней, а взрослые освежат их. Наши джигиты во всех войнах отличались чувством патриотизма и храбростью. Юное поколение, посмотрев работу режиссера Руслана Тавабилова, я думаю, пожелает быть похожим на его героев, — отметила писательница Диана Свердловская.
— Думаю, что у этого мультфильма будет счастливая судьба. Хорошо показали историю нашего народа. Надеемся, что будет продолжение, — поделилась Мадина Ильгамова.
Нынешний показ «Северных амуров» — предпремьерный, федеральный прокат планируется начать в конце мая. Фильм параллельно озвучивался на двух языках — русском и башкирском, в прокат он тоже выйдет на двух языках.
А продолжение — действительно, следует: финал картины заинтриговал зрителей анонсом следующей части проекта — фильма про легендарного комдива, Героя России Минигали Шаймуратова. Как пояснил режиссер, работа над новым проектом уже начата, его также будет воплощать в жизнь студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан». В новой части зрители встретятся с правнуками полюбившихся в «Северных амурах» персонажей.