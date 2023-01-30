Фильм «Северные амуры» надо показывать на уроке «Разговор о важном»

29 января в московском Доме кино показали новый полнометражный анимационный фильм «Северные амуры». На премьере присутствовали члены комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Гости презентации дали высокую оценку новому продукту башкирских кинематографистов, отметили его особую актуальность в наше время и своевременность создания.

- В этом фильме в полной мере отражен яркий, красивый, патриотический дух башкирского народа. Мы получили огромное удовольствие от просмотра этого фильма. И старшее, и молодое поколение почувствовали дух истории, ту преемственность, которой сильна наша великая страна, - рассказала "Башинформу" заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. - Как красиво сделан фильм, какой яркий цвет, какие герои – каждый со своим характером. Очень нежно и красиво отражено единение человека и природы, как красив башкирский народ, какие красивые лица, мужественные воины. Я не сомневаюсь, что этот фильм получит особенное отношение, как один из самых первых патриотичных фильмов. Сейчас в российских школах есть урок «Разговор о важном», и я считаю, что этот фильм на этом уроке обязательно должны посмотреть все дети и подростки.

- Сегодня мы стали свидетелями еще одного великолепного башкирского фильма. На этот раз нам представили анимационный фильм. На основе отдельных исторических фактов мы увидели передачу тех духовно-нравственных ценностей, которые необходимо взращивать в наших детях. Огромное спасибо башкирским кинематографистам, которые принимали участие в создании этого фильма, - поблагодарила сенатор от Ненецкого автономного округа, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Римма Галушина.

- Не только дети, но и взрослые посмотрели фильм на одном дыхании. Это настолько аутентичный фильм – это и комичность, и трагичность и самое главное - очень красиво подана природа Башкортостана, это тоже очень поучительно. Понравилась напористость воинов, желание побеждать, их сила воли. На протяжении всего фильма красной нитью проходит дружба. После просмотра «Северных амуров» можно сделать вывод о том, что победа всегда была и будет за нами! - отметила сенатор от Луганской Народной Республики, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Бас.