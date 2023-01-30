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Сегодня, 09:05

Режиссер фильма «Северные амуры» рассказал об открытиях во время работы над проектом

Байрас Байбулов
Фото:Байрас Байбулов

Новый анимационный фильм «Северные амуры», созданный в столице Башкортостана, был в воскресенье представлен в московском Доме кино.

Из постановочной группы фильма на предпремьерный показ приехали директор киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова, один из продюсеров картины Юнир Аминев и режиссер и один из авторов сценария Руслан Тавабилов. Перед показом режиссер рассказал журналисту «Башинформа», как велась работа над проектом:

— В нашем фильме «Северные амуры» поднимается очень масштабная историческая тема, очень много интересных персонажей. Главная сложность была в том, чтобы все интересные события сжать и показать, уместив в небольшой хронометраж, — признался Руслан Тавабилов. — Мы писали сценарий с прикрепленным к нам историком Рамилем Рахимовым. Адаптировали так, чтобы показать детям историю с другой стороны — через комические моменты, что-то более смешное, легкое, простое.

В процессе работы для меня открытием стало то, что башкиры практически взяли в плен Наполеона, это реальный исторический эпизод. И то, что воевали женщины, так что в российской истории одними из первых сильных женщин были башкирки.

Здесь у нас показаны две войны — со шведами и с французами, дети персонажей идут на войну. Хотели показать, как из поколения в поколение передаются традиции и навыки. И уже есть продолжение, это история о Герое Отечественной войны 1941–1945 годов Минигали Шаймуратове. Другая война, но персонажи передаются из поколения в поколение, и правнуки персонажей первого фильма появятся в следующей части.

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Фото:Автор
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Автор:Лейла Аралбаева
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