Коронавирус в Башкирии: Жертвами новой инфекции стали еще 6 человек; «Мы сейчас на грани»

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии рассказала, от чего зависит, будет ли рост заболеваемости коронавирусом или нет.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

34 тысячи 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Башкирии, в том числе 195 новых заболевших за два выходных дня. Сейчас в стационарах республики проходят лечение 160 человек, 30 из них в тяжелом состоянии, четверо пациентов — на ИВЛ. Амбулаторно лечится 1 991 зараженный. С начала пандемии справились с новой инфекцией 32 299 человек, 196 – за последние сутки.

«Внебольничную пневмонию» в субботу и воскресенье диагностировали еще 259 пациентам, выписаны с выздоровлением за это же время 266 человек.

Число умерших от COVID-19 в выходные в Башкирии увеличилось еще на шесть случаев. Всего с начала пандемии жертвами новой инфекции в регионе стали 436 человек.

«Мы сейчас на грани». В Башкирии ситуация с коронавирусом стабильная. «Мы уверенно идем на снижение, но сейчас очень тревожная ситуация в мире», — сообщила ﻿ 25 апреля на брифинге руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак. По ее словам, «мы сейчас на грани того, чтобы не начать расти заболеваемости, особенно из-за завозных случаев». «Будет ли рост заболеваемости коронавирусом», зависит «от того, как мы отдохнем эти десять дней», заявила глава ведомства и призвала всех в предстоящие майские каникулы соблюдать COVID-правила: носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, так как от этого «зависит судьба страны».

«Безграмотные суждения о вреде вакцины». В Башкирии продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион получил почти 300 тысяч доз вакцины, полностью привились от ковида 137 тысяч жителей, 12% из них – люди старше 60 лет. «Крайне важно привить наших родителей, старшее поколение, чтобы сохранить им жизнь», — подчеркнула глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак. «Есть безграмотные суждения о вреде вакцины, о каких-то встраиваниях в ДНК и прочее. Это только от необразованности», — отметила она и всех призвала вакцинироваться. В республике работают 155 пунктов вакцинации, среди них — пять мобильных. По данным Минздрава, лицензию на вакцинацию от COVID-19 в регионе получили еще 23 медорганизации – 19 государственных и четыре частных. Всего такую лицензию имеют 284 организации.

В России первым компонентом от COVID-19 вакцинировано более 11,1 млн человек, информировала вице-премьер Татьяна Голикова. На сегодня в стране зафиксировано 4 млн 762 тыс. 569 случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8 780. Число летальных исходов возросло за сутки на 332 против 399 днем ранее и в целом составило 108 232 человека, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Спрей для горла защитит от коронавируса? В мире число зараженных коронавирусом превысило 146 млн случаев, из них умерли более 3,1 млн человек, таковы данные Университета Джонса Хопкинса. В парижской больнице от последствий коронавируса умер известный модельер Альбер Эльбаз, ему было 59 лет. Вновь зафиксирован мировой антирекорд заражения коронавирусом в Индии — 349 691 заболевший в сутки, всего – 16,9 млн. В США общее число зараженных превысило 32 млн человек.

Тем временем ученые Национальной больницы Сингапура заявили об эффективности спрея для горла на основе йода и повидона в профилактике коронавируса. Исследователи пришли к выводу, что такой спрей снижает риск заражения COVID-19 на 24%, информировал ТАСС.