Фото: Минздрав РБ В Башкирии лицензию на вакцинацию от Covid -19 получили еще 23 медицинские организации Фото: Минздрав РБ

В январе – марте 2021 году лицензию на вакцинацию от Covid -19 получили еще 23 медицинские организации Башкирии – 19 государственных и четыре частных. Всего, по данным республиканского Минздрава, лицензию на проведение прививок теперь имеют 284 организации, из них 63 частные.

«Во все мире вакцинация признана идеальным средством профилактики, сдерживания и ликвидации инфекционных заболеваний. Пандемия COVID-19 стала суровым напоминанием о том, что для инфекционных болезней не существует границ», — напомнили в Минздраве Башкирии.

На 23 апреля первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 231 тыс. жителей Башкирии, вторым компонентом — почти 137 тыс.. В целом республикой получено 295 832 дозы этой вакцины.

Лидерами вакцинации на данный момент являются Учалинский, Бижбулякский, Буздякский, Балтачевский районы и Салават. В числе отстающих — Хайбуллинский, Зианчуринский, Абзелиловский, Бурзянский и Белорецкий районы.

Вакцина разрешена к применению для людей старше 60 лет, но пока ее сделали около 12% граждан этого возраста.