Фото: Ксения Калинина Глава Роспотребнадзора Башкирии призвала в майские каникулы не забывать про COVID-правила Фото: Ксения Калинина

В Башкирии ситуация с коронавирусом стабильная. Об этом на брифинге в прямом эфире на БСТ 25 апреля сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

«В России, в том числе в Башкирии, ситуация с коронавирусом стабильная. Мы уверенно идем на снижение, но сейчас очень тревожная ситуация в мире. Есть несколько стран, где фиксируются крупные очаги, где высокая заболеваемость, — сказала руководитель ведомства. – Мы сейчас на грани того, чтобы не начать расти заболеваемости, особенно из-за завозных случаев – процент таких случаев повышен».

Анна Казак подчеркнула, что «майские каникулы» как раз и даны для того, чтобы каждый занялся противоэпидемическими мероприятиями.

«От нас с вами зависит судьба страны, потому что ровно от того, как мы отдохнем эти десять дней, как мы будем носить средства защиты, соблюдать все гигиенические нормы, к которым мы уже привыкли, зависит, будет ли рост заболеваемости коронавирусом, или нет», — заявила она.

По ее словам, обязательно нужно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию на массовых мероприятиях.

Анна Казак подчеркнула, что нужно вакцинироваться.

«Есть безграмотные суждения о вреде вакцины, о каких-то встраиваниях в ДНК и прочее. Это только от необразованности. Есть вирусологи, врачи, специалисты, которые изучили и рекомендовали прививаться. И мы призываем это делать. И крайне важно привить наших родителей, старшее поколение, чтобы сохранить им жизнь», — добавила руководитель Роспотребнадзора по РБ.

Как информировал «Башинформ», в России ввели майские каникулы: дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. 11 мая — первый рабочий день.