В Башкирии в пятницу еще три человека умерли от ковида

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19, сообщает Минздрав. Заболели в пятницу еще 97 жителей.

В стационарах находятся 160, из них в тяжелом состоянии 30, на ИВЛ – четверо.

Амбулаторно лечатся 2 098 человек.

За последние сутки выписано 172 пациента, всего выписанных 32 103.

По данным на 24 апреля, всего в регионе новой коронавирусной инфекции заболели 34 788 человек. За пандемию, по официальным данным, умерло 433 человека.

«Внебольничную пневмонию» диагностировали 131 новому пациенту, 135 выздоровевших были вчера выписаны.