В Башкирии в пятницу еще три человека умерли от ковида
В Башкирии за последние сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19, сообщает Минздрав. Заболели в пятницу еще 97 жителей.
В стационарах находятся 160, из них в тяжелом состоянии 30, на ИВЛ – четверо.
Амбулаторно лечатся 2 098 человек.
За последние сутки выписано 172 пациента, всего выписанных 32 103.
По данным на 24 апреля, всего в регионе новой коронавирусной инфекции заболели 34 788 человек. За пандемию, по официальным данным, умерло 433 человека.
«Внебольничную пневмонию» диагностировали 131 новому пациенту, 135 выздоровевших были вчера выписаны.