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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Много заболевших среди госслужащих; ковид опасен для «сердечников»

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии признался, что его тревожит количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди госслужащих.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

32 881 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Башкирии с начала пандемии. К 5 апреля за сутки прирост заболевших составил 103 человека. Из них в Уфе 43 новых случая, 17 – в Стерлитамаке, по 7 – в Белорецком и Туймазинском районах. Сейчас в больницах республики лечение проходят 213 пациентов, 17 из них в тяжелом состоянии, 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ, следует из сводки Минздрава РБ. Домашнее лечение рекомендовано 3 931 инфицированному COVID-19. Выздоровели 28 359 человек, 121 – за последние сутки.

Список жертв COVID-19 5 апреля в Башкирии увеличился еще на четыре человека. По данным республиканского оперштаба по борьбе с новой инфекцией, всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 378 человек. В целом по России число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 343 против 357 днем ранее и достигло 100 717 случаев.

На ковид-госпиталь меньше. С 1 апреля в Уфе закрыта на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией Демская городская больница. Она одной из первых была перепрофилирована под ковид-госпиталь. «Больница сейчас готовится перейти к плановой работе, — сообщил на оперативке в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин, пояснив, что вернуться к привычному режиму приема пациентов решено из-за простаивания 30% коечного фонда госпиталя. Он также уточнил, что «сегодня общее число коек для ковид-больных в республике составляет 1668, занято — 90%».

Среди госслужащих мало вакцинированных и много заболевших. 5 апреля на совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что его тревожит количество заболевших коронавирусной инфекцией среди госслужащих. «Необходимо усилить контроль санитарно-эпидемиологических мер и, если потребуется, добавить поставку вакцины на предприятия. Мы должны быть в строю», — сказал он.

По словам главы Минздрава Максима Забелина, среди государственных и муниципальных служащих процент вакцинации составляет менее 18%. Всего в республике два компонента вакцины от ковида получили 102 209 человек. Радий Хабиров поставил задачу максимально вакцинировать население субъекта до теплого времени года, «чтобы не нарваться на третью волну инфекции».

В понедельник Роспотребнадзор информировал, что первую крупную партию вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» новосибирского научного центра «Вектор» направили в 40 регионов России. Речь идет о более чем 230 тыс. комплектов доз.

Чем опасен COVID-19 для «сердечников». Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал риски новой коронавирусной инфекции для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Осложнения возникают как у тех, кто переболел, так и у тех, кто еще не встретился с новым вирусом. У второй категории «сердечников» наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс. Это, по словам кардиолога, влияет на смертность и на оказание плановой медпомощи. Из-за пандемии больные боятся обращаться за помощью.

В России на сегодня зафиксировано 4 млн 589 тысяч 540 случаев заражения коронавирусом, за сутки прибавилось 8 646 новых заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.

В мире общее число инфицированных превысило 131 млн человек, более 2,859 млн зараженных скончались, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число стран, где заразившихся свыше 1 млн, достигло 23. В Киеве из-за ухудшающейся эпидситуации усиливают карантин, закрывают школы и детсады. В Румынии обнаружен новый вариант «британского» штамма коронавируса, который может снизить эффективность вакцин, сообщили в ТАСС.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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