Фото: Олег Яровиков Названы риски COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Олег Яровиков

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов назвал риски новой коронавирусной инфекции для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем осложнения возникают как у тех, кто переболел, так и у тех, кто еще не встретился с новыми вирусом.

У второй категории «сердечников» наблюдается гиподинамия, увеличение массы тела, рост потребления алкоголя и стресс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Бойцова. Это, по словам кардиолога, влияет на смертность и на оказание плановой медпомощи. Из-за пандемии больные боятся обращаться на помощью.