Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии процент вакцинации среди госслужащих составляет менее 18% Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что его тревожит количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди государственных и муниципальных служащих.

«Необходимо усилить контроль санитарно-эпидемиологических мер и если потребуется, добавить поставку вакцины на предприятия. Мы должны быть в строю, — сказал руководитель республики. — Также нужно вакцинировать сотрудников крупных предприятий прямо на месте. Это и охват большой, и врачам легче».

По словам вице-премьера правительства Башкирии и министра здравоохранения региона Максима Забелина, среди государственных и муниципальных служащих процент вакцинации составляет менее 18%.

На данный момент в республику поступило 183 692 дозы вакцины. Первый компонент «Гам-КОВИД-Вак» сделали 151 180 жителей (из них 62 тысячи — лица старше 60 лет). Вторым компонентом привились 102 209 человек.

Сегодня в регионе работают 160 пунктов вакцинации от COVID-19. Продолжают принимать желающих пять мобильных пунктов в Уфе и Стерлитамаке, где вакцинировались 3 663 человека.

Глава республики поставил задачу максимально вакцинировать население субъекта до теплого времени года, «чтобы не нарваться на третью волну инфекции».