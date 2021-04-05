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5 апреля Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии процент вакцинации среди госслужащих составляет менее 18%

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии процент вакцинации среди госслужащих составляет менее 18% Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что его тревожит количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди государственных и муниципальных служащих.

«Необходимо усилить контроль санитарно-эпидемиологических мер и если потребуется, добавить поставку вакцины на предприятия. Мы должны быть в строю, — сказал руководитель республики. — Также нужно вакцинировать сотрудников крупных предприятий прямо на месте. Это и охват большой, и врачам легче».

По словам вице-премьера правительства Башкирии и министра здравоохранения региона Максима Забелина, среди государственных и муниципальных служащих процент вакцинации составляет менее 18%.

На данный момент в республику поступило 183 692 дозы вакцины. Первый компонент «Гам-КОВИД-Вак» сделали 151 180 жителей (из них 62 тысячи — лица старше 60 лет). Вторым компонентом привились 102 209 человек.

Сегодня в регионе работают 160 пунктов вакцинации от COVID-19. Продолжают принимать желающих пять мобильных пунктов в Уфе и Стерлитамаке, где вакцинировались 3 663 человека.

Глава республики поставил задачу максимально вакцинировать население субъекта до теплого времени года, «чтобы не нарваться на третью волну инфекции».

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация, госслужащие, коронавирус
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