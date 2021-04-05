В Башкирии список жертв COVID-19 пополнили еще четыре человека

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил данные по заболеваемости. За последние сутки в Башкирии от COVID-19 скончались еще четыре человека. Таким образом, жертвами «ковида» в регионе стали 378 человек.

Всего с начала пандемии диагноз новой коронавирусной инфекции лабораторно подтвержден у 32 881 жителя республики. Выздоровели 28 359 человек, 121 – за последние сутки. Два компонента вакцины получили 102 209 человек.