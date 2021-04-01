Коронавирус в Башкирии: Умерло более 360 человек; отмена самоизоляции для пожилых

В России сохраняется угроза прихода третьей волны коронавируса, поэтому говорить о победе над инфекцией преждевременно, заявил представитель Кремля.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Диагноз коронавирус подтвержден у 32 358 жителей Башкирии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. За последние сутки выявлено 106 новых случаев заражения. Из них 23 случая в Уфе, 13 – в Стерлитамаке, 8 – в Салавате, 6 – в Нефтекамске, по 5 – в Иглинском, Учалинском и Мелеузовском районах. Сейчас 220 заболевших находятся в ковид-госпиталях, 17 из них – в отделении интенсивной терапии, три пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Дома лечение получают 4 325 человек с легкой формой заболевания. Выписано за сутки 172 человека, за все время с болезнью справились — 27 452.

Умерло более 360 человек. 31 марта в Башкирии официальную сводку умерших от новой коронавирусной инфекции попали еще три человека. С начала пандемии общее число жертв вируса достигло 361 человека.

С 1 апреля в Башкирии отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для имеющих хронические заболевания. Об этом 31 марта сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Официально новая редакция указа Главы РБ о режиме повышенной готовности пока не опубликована. Ранее обязательная самоизоляция для вышеназванных лиц была продлена до 31 марта.

В России сохраняется угроза третьей волны COVID-19. В России на сегодня зафиксировано более 4,545 млн случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8 275, следует из сводки оперштаба. Число летальных исходов из-за ковида в стране возросло за сутки на 408 против 409 днем ранее, за весь период скончались 98 850 человек. По подсчетам ТАСС, в марте число выявленных случаев заражения оказалось на четверть меньше, чем в феврале. При этом говорить о полной победе над инфекцией преждевременно, угроза третьей волны коронавируса сохраняется, заявил 31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко информировал, что сделал прививку от ковида.

Тем временем в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, она доступна для заказа.

В мире растет смертность. Число заболевших ковидом в мире превысило 128,1 млн человек, из них умерли свыше 2,803 млн, следует из сводки Университета Джонса Хопкинса. По данным ВОЗ, смертность из-за коронавируса в мире растет за счет Бразилии, Индии и Украины. Так, в минувший вторник власти Бразилии сообщили о 3,78 тыс. умерших за сутки — новом максимуме для страны за время пандемии. В Европе выше всего смертность — 400-500 человек в день — в Италии и Польше, по 300-400 летальных исходов в сутки регистрируют во Франции. С середины марта на Украине фиксируют новые максимумы по числу умерших из-за коронавируса, всего в этой стране скончались 32,8 тыс. заболевших. За неделю на планете умерло на 5% больше заболевших ковидом, чем за предыдущие семь дней, передают в ТАСС.

Из-за ухудшающейся эпидситуации Молдавия вводит режим чрезвычайного положения до 30 мая. В Кении разрешили экстренное применение «Спутника V».

Все о том, как записаться на вакцинацию, не опасно ли прививаться в мобильных пунктах и когда сформируется иммунитет после прививки, читайте здесь.