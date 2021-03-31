Фото: Олег Яровиков В Башкирии с 1 апреля отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет Фото: Олег Яровиков

Режим обязательной самоизоляции для жителей Башкирии старше 65 лет, а также людей, имеющих хронические заболевания, отменяется с 1 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Официально новая редакция указа Главы республики Радия Хабирова о введении режима «Повышенная готовность» еще не опубликована.

В измененном документе от 27 марта 2021 года говорилось о продлении режима самоизоляции для вышеназванных лиц до 31 марта.