Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число жертв коронавируса превысило 360 Фото: ИА «Башинформ»

За последние сутки в Башкирии в официальную сводку жертв новой коронавирусной инфекции попали три человека. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 361.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии диагноз коронавирус подтвержден у 32 358 жителей Башкирии. За сутки выявлено 106 новых случаев.

220 человек находятся в госпиталях, 17 – в отделении интенсивной терапии и три на аппарате ИВЛ. Дома лечение получают 4 325 человек.

Выписано за сутки — 172 человека, за все время с болезнью справились 27 452. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией: 127 новых случаев, 138 – выписано за последние сутки.