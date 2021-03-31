В антиковидном центре РБ рассказали, что волнует жителей в вопросах вакцинации от COVID-19
Фото: Валерий Шахов
В Ситуационном антиковидном центре Башкирии рассказали, что интересует жителей в вопросах вакцинации от COVID-19.
Напомним, колл-центр был создан 16 ноября 2020 года для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Он развернут в уфимском Конгресс-холле «Торатау».
За полгода операторы приняли свыше 62 тысяч звонков. Только за март за помощью в центр обратились более 6 038 человек. Большая часть вопросов (1 665) касалась темы вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Специалисты центра представили ответы на самые актуальные и частые вопросы жителей республики.
Напомним, записаться на прививку от COVID-19 также можно в поликлинике по месту жительства или на сайте «Госуслуги». В настоящее время на территории региона работают 134 стационарных пункта вакцинации.
Кроме того, в Уфе и Стерлитамаке быстро и без задержек получить вакцину от КВИ можно в мобильных пунктах:
— в Башкирском государственном театре оперы и балета — ул. Ленина, 5/1
— торговом центре «Мега» — ул. Рубежная, 174
— торговом центре «Планета» — ул. Энтузиастов, 20
— в Лайфстайл центре «Башкирия» — ул. Менделеева, 205 А
— ТЦ «СитиМолл» в Стерлитамаке — пр. Октября, 36.
Во-первых, возможна аллергическая реакция.
Во-вторых, вакцина имеет очень четкие параметры хранения, необходимо соблюдать жесткий холодовой режим -20 градусов, что невозможно в домашних условиях. В медорганизациях препарат содержат в специальных холодильных установках.
Ограничение одно — только аллергические реакции.
В таких случаях нужна заявка районной больницы, что пациенту необходима вакцинация только для второго этапа. В этом нет особых сложностей, но важно соблюсти время между инъекциями – 21 день. Мы рекомендуем «вахтовикам» все-таки планировать свой график так, чтобы постараться получить оба компонента прививки в одном месте.
Надо понимать: мифические страхи на одной чаше весов или жизнь — на другой. Или ты будешь жить привитым, или тебя с твоими идеями и убеждениями ждет печальный исход.
В центр по номеру 8 (347) 218-19-19 можно обратиться за консультацией и помощью по вопросам госпитализации, стационарного и амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения, узнать результаты тестов на COVID-19, другим сопутствующим вопросам относительно новой коронавирусной инфекции.