В антиковидном центре РБ рассказали, что волнует жителей в вопросах вакцинации от COVID-19

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

В Ситуационном антиковидном центре Башкирии рассказали, что интересует жителей в вопросах вакцинации от COVID-19.

Напомним, колл-центр был создан 16 ноября 2020 года для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Он развернут в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

За полгода операторы приняли свыше 62 тысяч звонков. Только за март за помощью в центр обратились более 6 038 человек. Большая часть вопросов (1 665) касалась темы вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Специалисты центра представили ответы на самые актуальные и частые вопросы жителей республики.

Как записаться на вакцинацию? (347) 218-19-19 ведет запись на прививку от новой коронавирусной инфекции. Только в марте таким образом свою очередь на вакцинацию заняли 838 человек. Записаться можно на две недели вперёд. С января антиковидный центр по номеруведет запись на прививку от новой коронавирусной инфекции. Только в марте таким образом свою очередь на вакцинацию заняли 838 человек. Записаться можно на две недели вперёд. Напомним, записаться на прививку от COVID-19 также можно в поликлинике по месту жительства или на сайте «Госуслуги». В настоящее время на территории региона работают 134 стационарных пункта вакцинации. Кроме того, в Уфе и Стерлитамаке быстро и без задержек получить вакцину от КВИ можно в мобильных пунктах: — в Башкирском государственном театре оперы и балета — ул. Ленина, 5/1 — торговом центре «Мега» — ул. Рубежная, 174 — торговом центре «Планета» — ул. Энтузиастов, 20 — в Лайфстайл центре «Башкирия» — ул. Менделеева, 205 А — ТЦ «СитиМолл» в Стерлитамаке — пр. Октября, 36.

Не опасно ли вакцинироваться в мобильных пунктах? Мобильные пункты вакцинации прикреплены к конкретной поликлинике. И там, конечно же, как и в любом медучреждении, соблюдаются все условия безопасного получения вакцины, ее хранения. Делается прививка именно от COVID-19. Никаких ошибок, тот ли препарат вводится, быть не может. Перед прививкой пациента обязательно осматривают, проводят термометрию, проверяют через систему «ПроМед» наличие хронических заболеваний.

Почему нельзя сделать прививку от коронавируса на дому? Это представляет некоторые риски. Во-первых, возможна аллергическая реакция. Во-вторых, вакцина имеет очень четкие параметры хранения, необходимо соблюдать жесткий холодовой режим -20 градусов, что невозможно в домашних условиях. В медорганизациях препарат содержат в специальных холодильных установках.

Какие есть противопоказания к вакцинации? Гипертония, сахарный диабет, болезни легких, шунтирование, стентирование, онкология не являются противопоказанием для вакцинации. Наоборот, люди с такими заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19. Ограничение одно — только аллергические реакции.

Можно ли отсрочить получение второго компонента прививки? По инструкции, временной интервал между первой и второй прививкой — 21 день. Именно такой промежуток времени позволяет сформировать оптимальный иммунитет. Раньше этого срока получить вторую инъекцию нельзя. Но получить позже — можно, но только по медицинским показаниям. К примеру, если человек заболел, обострилось хроническое заболевание, вторая прививка может быть отсрочена – но не позже 42 дня.

Можно ли продолжить вакцинацию в другом регионе? С таким вопросом обращаются граждане, работающие вахтовым методом, которые сделали первую прививку дома, а вскоре отправляются в командировку, либо наоборот. В таких случаях нужна заявка районной больницы, что пациенту необходима вакцинация только для второго этапа. В этом нет особых сложностей, но важно соблюсти время между инъекциями – 21 день. Мы рекомендуем «вахтовикам» все-таки планировать свой график так, чтобы постараться получить оба компонента прививки в одном месте.

Как сделать прививку максимально эффективной? Во время вакцинации категорически нельзя употреблять алкоголь, потому что он ослабляет иммунную реакцию. Три дня после вакцинации следует избегать контактов с болеющими людьми и в целом избегать любых провоцирующих факторов.

Насколько быстро сформируется иммунитет после прививки? Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации вырабатывается на 42-й день после первой инъекции. Но это не значит, что сегодня прививку сделали, завтра можно лететь на Занзибар. Мы сталкивались с такими случаями.

Возможны ли нежелательные последствия для здоровья после вакцинации? Вакцина направлена на то, что даже если человек встретится с вирусом, он его легче перенесет. Если человек вакцинирован, он сводит риски осложнений на нет, а если заболеет, то в легкой форме. Самое главное, не допустить летальности. Надо понимать: мифические страхи на одной чаше весов или жизнь — на другой. Или ты будешь жить привитым, или тебя с твоими идеями и убеждениями ждет печальный исход.

Ответы на вопросы предоставили эксперты Ситуационного антиковидного центра — доцент кафедры БГМУ, кандидат медицинских наук Лилия Даутова и врач терапевт Наргиза Лушникова.

В центр по номеру 8 (347) 218-19-19 можно обратиться за консультацией и помощью по вопросам госпитализации, стационарного и амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения, узнать результаты тестов на COVID-19, другим сопутствующим вопросам относительно новой коронавирусной инфекции.