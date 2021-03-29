Коронавирус в Башкирии: Умерли 7 человек; всего заболело 32 тысячи; привиться можно в ТЦ

Президент Владимир Путин рассказал, что он почувствовал после первой прививки от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Башкирии за два выходных дня. По данным сайта стопкоронавирус.рф., общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составило 32 034 человека. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом 4 669 человек. За минувшие сутки выписаны с выздоровлением 131 человек, всего — 27 012.

Жертвами коронавируса за два дня в Башкирии стали еще 7 человек. Всего с начала пандемии скончались 352 зараженных COVID-19. 27 марта ушёл из жизни глава Аскинского района Ришат Дихин. Ему было 33 года. По словам коллег, у него был диагностирован коронавирус.

Меньше запретов. Перед выходными Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно новой редакции документа, в республике снят запрет на посещение родителями детсадов, школьные столовые теперь можно заполнять полностью. При этом до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Привиться можно в ТЦ. Также в пятницу, 26 марта, открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах «Мега», «Планета» и «Башкирия» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке. Все желающие могут привиться по будням с 13 до 20 часов и в выходные — с 10 до 19.30. Всего в республике 135 пунктов вакцинации, в том числе на базе театра оперы и балета в Уфе. На сегодня в регионе первым компонентом вакцины от ковида привиты более 125 тысяч жителей, полностью завершили вакцинацию свыше 88 тысяч человек.

Путин и прививка. О своем самочувствии после первой прививки от COVID-19 рассказал президент России Владимир Путин. Напомним, первую процедуру вакцинации глава государства прошел 23 марта. В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Путин сообщил, что сделал прививку в левую руку, в которой через несколько часов после укола почувствовал небольшой дискомфорт. Также он признался, что на три дня отказался от занятий спортом и «на всякий случай» держал рядом с собой градусник. Путин считает, что вакцинация от коронавируса является «необходимым делом», прививку стоит сделать, чтобы чувствовать себя уверенно и избежать тяжелых последствий болезни.

На сегодня в России зафиксировано 4 519 832 случая заражения коронавирусом, из них новых — 9 088. За сутки умерли 336 человек, за весь период — 97 740. При этом впервые с 22 марта коэффициент распространения коронавируса в стране превысил единицу — увеличившись до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Число выздоровевших после заражения коронавирусом на минувшей неделе вновь оказалось меньше, чем на предыдущей, — 69 733 против 74 266.

Между тем Владимир Путин допустил снятие ограничений по коронавирусу в стране к концу этого лета. Глава государства рассчитывает, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России будет достигнут к концу августа, «если вакцинация пойдет такими же темпами, как сейчас». Путин подчеркнул, что все три российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» — на сегодня лучшие. Они эффективны, надежны и безопасны.

В мире всего зафиксировано более 126,7 млн случаев заражения COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Франция обогнала Россию по общему числу заболевших — более 4,6 млн — и переместилась по этому показателю на четвертое место в мире. На первом месте США – свыше 30,2 млн зараженных. В «красную зону» карантина перешло большинство регионов Украины.

Коронавирусом заразился лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. В московской больнице из-за коронавируса умер 59-летний Борис Музенидис, президент одной из крупнейших компаний в сфере российско-греческого туризма, информировал ТАСС. После вакцинации AstraZeneca коронавирусом заразился представитель правительства Кипра. Премьер Баварии призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».