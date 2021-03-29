Фото: Ксения Калинина Президент России допустил снятие ограничений по коронавирусу к концу лета Фото: Ксения Калинина

Ограничения, которые введены в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, могут быть сняты уже к концу лета этого года. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

На вопрос, когда в России могут быть сняты ограничения из-за пандемии и страна вернется к нормальной жизни, Владимир Путин сказал, что «это произойдет». Глава государства рассчитывает, что популяционный иммунитет к COVID-19 в РФ будет достигнут к концу августа.

«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения. Если (вакцинация – прим. ред.) пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть, такого показателя», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что все три российские вакцины — на сегодняшний день лучшие. Они эффективны, надежны и безопасны.

Напомним, первую в России и в мире вакцину от COVID-19 — «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Ее зарегистрировали 11 августа 2020 года. Второй стала пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» из Новосибирска. Ее зарегистрировали осенью прошлого года. Третью вакцину от новой коронавирусной инфекции — «КовиВак» — разработал Центр имени Чумакова. Она была зарегистрирована в феврале 2021 года.