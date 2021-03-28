Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки от коронавируса умерло еще 3 человека, заболевших стало более 32 тысяч Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по состоянию на 28 марта за сутки выявлено 108 новых случаев заражения новой коронавирсной инфекцией. Такие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество выявленных заболевших — 32 034 человек. 352 человека умерло, в том числе за минувшие сутки — три человека.

131 человек выздоровел за сутки. Всего число выздоровевших достигло 27 012 человек.