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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки от коронавируса умерло еще 3 человека, заболевших стало более 32 тысяч

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки от коронавируса умерло еще 3 человека, заболевших стало более 32 тысяч Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии по состоянию на 28 марта за сутки выявлено 108 новых случаев заражения новой коронавирсной инфекцией. Такие данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество выявленных заболевших — 32 034 человек. 352 человека умерло, в том числе за минувшие сутки — три человека.

131 человек выздоровел за сутки. Всего число выздоровевших достигло 27 012 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: статистика
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