В Башкирии на базе ТЦ открылись новые пункты вакцинации от коронавируса

Фото: Минздрав РБ











Фото: Минздрав РБ

В пятницу, 26 марта, в городах Уфа и Стерлитамак открылись мобильные пункты вакцинации против Сovid-19 — в торговых центрах «Мега», «Планета» и «Башкирия. Лайфстайл» (Уфа) и «СитиМолл» (Стерлитамак). Здесь готовы принимать всех желающих по будням с 13 до 20 часов и в выходные (включая праздничные дни) с 10 до 19.30 часов.

На сегодняшний день в республике организована работа 135 пунктов вакцинации. С 15 марта организована работа пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции на базе Башкирского государственного театра оперы и балета (г. Уфа, ул. Ленина, 5/1).

По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 26 марта в республику поставлено 152 392 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. I компонентом привиты 125 272 жителей, полностью завершили вакцинацию 88 140 человек.

В ведомстве отметили, что ГУП «Башфармация» республики имеет возможность принять одномоментно до 550 тысяч доз вакцины (компонент I + компонент II) при пятидозовой расфасовке. Для транспортирования вакцины из ГУП «Башфармация» в медицинские организации используются ресурсы Республиканской станции переливания крови (рефрижераторы станции).