Коронавирус в Башкирии: Заболели еще 150 человек; кто самый опасный распространитель COVID

Главврач РКБ в Башкирии: Вакцинация от коронавируса не гарантирует, что человек не заболеет. Но при заражении заболевание не перейдет в тяжелую форму.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

На 150 человек увеличилось число зараженных COVID-19 в Башкирии 10 декабря за сутки. Больше всего новых случаев выявлено в Уфе – 41, 21 – в Белебеевском районе, по 12 – в Туймазинском районе и Салавате. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 15 710 жителей. По информации регионального Минздрава, в стационарах сейчас проходят лечение 656 заболевших, из них в тяжелом состоянии — 48, к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов. 2 152 человека переносят болезнь в легкой форме, поэтому лечатся амбулаторно. Внебольничная пневмония за сутки диагностирована у 410 человек.

Умер еще один уфимец. Число жертв от COVID-19 в Башкирии увеличилось до 95 человек. Еще один умерший — 53-летний житель Уфы. Кроме коронавируса у мужчины были диагностированы бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и хроническая ишемия мозга.

От ковида начали прививать сотрудников РКБ имени Куватова. «Коллектив нашей больницы присоединился к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Это уже реальность. И на сегодняшний день — самая долгожданная за последние годы вакцинация», — написал 10 декабря в соцсетях главврач клиники Шамиль Булатов. В первую очередь прививаются сотрудники приемно-диагностического отделения, лечебных отделений и консультативной поликлиники. Введение второго компонента препарата запланировано на последние числа декабря. «Да, вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет. Но если подхватит эту инфекцию, заболевание не перейдет в тяжелую форму», — добавил главврач РКБ им. Куватова.

Ситуация с коронавирусом в Башкирии характеризуется как стабильная, заявил в эфире телеканала «Россия 24» Глава Башкирии Радий Хабиров. «Потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм», — рассказал он. Также Хабиров сообщил, что в Башкирии начали выдавать амбулаторным больным бесплатные лекарства, работает Ситуационный антиковидный центр, где жители получают ответы на вопросы по теме коронавируса. «80 человек сидят на телефоне, то есть дозвониться можно практически с первого-второго раза. Туда сходится вся информация, которая есть в республике, связанная со здравоохранением. В топе вопросов сейчас – амбулаторное лечение», — сообщил глава региона.

Самые опасные распространители коронавируса – это носители COVID-19, контактирующие с другими людьми в закрытом помещении длительное время, считает эксперт. «Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит СИЗы. Классический пример — общественный транспорт», — сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Александр Горелов. Он отметил, что если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного.

В России выявлено более 2 млн 569 тыс. случаев заражения ковидом, из них новых — 27 927. За сутки умерли 562 человека, за весь период — 45 280. По словам главы НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, более 150 тыс. россиян уже привились вакциной «Спутник V». До конца недели вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах страны и не будет останавливаться даже во время новогодних праздников.

В мире всего зафиксировано 69 млн случаев заражения. При этом в Японии за минувшие сутки обнаружили 2 898 зараженных — это максимум с начала эпидемии в стране. По данным телекомпании NBC, в США число умерших от COVID-19 превысило боевые потери этой страны во Второй мировой войне. Жертвами коронавируса в США стали уже 292 098 человек, а во Второй мировой страна потеряла убитыми 291 557 военнослужащих. На сегодня в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом. По числу зараженных и по смертности от ковида эта страна занимает первое место в мире.