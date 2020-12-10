Фото: www.instagram.com В Уфе начали прививать от коронавируса сотрудников РКБ имени Куватова Фото: www.instagram.com

В Уфе начали прививать от коронавируса сотрудников РКБ имени Куватова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главный врач больницы Шамиль Булатов.

«Коллектив нашей больницы присоединился к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Это уже реальность. И на сегодняшний день — самая долгожданная за последние годы вакцинация», — написал он.

Медик отметил, что в первую очередь прививаются те, кто наиболее подвержен риску заразиться. Это сотрудники приемно-диагностического отделения, лечебных отделений и консультативной поликлиники. Каждый из них перед прививкой проходит стандартный медосмотр, ни у кого не должно быть признаков инфекционных болезней или обострения хронических недугов, а также сдает анализы на наличие антител.

Следующее введение второго компонента препарата, по словам Шамиля Булатова, запланировано на последние числа уходящего года.

«Да, вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет. Но если подхватит эту инфекцию, заболевание не перейдет в тяжелую форму. Берегите себя и будьте здоровы», — добавил главврач РКБ.