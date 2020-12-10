Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 95 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число жертв от COVID-19 увеличилось до 95 человек.

Еще один умерший — 53-летний уфимец. Мужчина страдал бронхиальной астмой, также у него были гипертоническая болезнь и хроническая ишемия мозга.

По информации регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике еще у 150 жителей лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Всего с начала пандемии вирус выявлен у 15 710 жителей.

В стационарах сейчас проходят лечение 656 человек с подтвержденным диагнозом, из них в тяжелом состоянии — 48, к аппаратам ИВЛ подключены 13 больных. 2 152 человека переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

Внебольничная пневмония диагностирована за сутки у 410 человек, выписаны с выздоровлением после перенесенного воспаления легких 386 жителей.