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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В России самые опасные распространители новой коронавирусной инфекции – это носители COVID-19, находящиеся и контактирующие с другими людьми в закрытом помещении длительное время. Об этом «Ленте.ру» сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт, — сказал он о главных суперраспространителях инфекции. — Болен — останься дома. Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного».

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкирии ситуация по коронавирусу оценивается как стабильная. Число заболевших в регионе превысило 15 тысяч человек – 15 560 заболевших. Прирост идёт в среднем около 140 человек в день. Умерло 94 человека. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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