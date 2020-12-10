Коронавирус в Башкирии: Новый рекорд по заболевшим и еще одна жертва; началась вакцинация

В двух городах Башкирии началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кому в первую очередь сделают прививку и нужно ли после этого соблюдать самоизоляцию.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новый рекорд по заболевшим. К 9 декабря в Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 148 человек – это новый максимум с начала пандемии. Из них 25 случаев диагностировано в Уфе, 20 — в Мелеузовском районе, 18 – в Салавате, 12 – в Туймазинском районе, по 10 — в Бакалинском и Белебеевском районах, по 7 – в Белорецком районе и Кумертау. Всего в республике, по данным Минздрава, коронавирусная инфекция зарегистрирована у 15 560 человек. В стационарах сейчас проходят лечение 618 заболевших, из них в тяжелом состоянии — 48, к аппаратам ИВЛ подключены 14. 2 146 человек переносят болезнь в легкой форме, поэтому лечатся дома. Также за сутки в республике у 417 человек диагностировали внебольничную пневмонию.

Еще одна жертва. В Башкирии за сутки от COVID-19 умер еще один человек. Также у 74-летнего уфимца были диагностированы ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, кисты почек, сообщил Минздрав РБ. Общее количество умерших от ковида в регионе достигло 94 человек.

Началась вакцинация. 9 декабря в Башкирии стартовала добровольная вакцинация от коронавируса лиц от 18 до 60 лет. Вначале будут прививать работников 24 медицинских и образовательных организаций Уфы и Стерлитамака. Напомним, 1200 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» поступили в республику 4 декабря. Вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. Ранее в Минздраве пояснили, что вакцину не будут вводить беременным и кормящим грудью женщинам. Также противопоказанием для прививки является наличие острого инфекционного заболевания, обострение хронических заболеваний. Противопоказанием к введению второго компонента вакцины являются осложнения на введение первого компонента. При этом самоизоляция привитым не требуется, как и все, они должны надевать маски и перчатки.

Нужно ли детям носить маски, рассказал «Башинформу» главврач детской поликлиники №4 Уфы Павел Павлов. «Дети до семи лет маски могут не носить, если они соблюдают социальную дистанцию. Дети старше семи лет должны носить маски в общественных местах», — пояснил он. Ранее врач сообщил, что дети, зараженные ковидом, могут переносить болезнь как бессимптомно, так и в легкой и тяжелой степени. Госпитализация показана при тяжелой или средней степени тяжести заболевания, при этом дети из неблагополучных семей и с хроническими заболеваниями подлежат госпитализации в любом случае.

Что в бесплатном антиковидном наборе. Перечень лекарств, входящих в бесплатный набор для лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому, строго регламентирован и утвержден на федеральном уровне, рассказали в Минздраве Башкирии. В набор включены противовирусные «Умифеновир» либо «Фавипиравир», либо «Гидроксихлорохин», «Интерферон» (капли в нос). Также могут быть антикоагулянты — «Ривароксабан» или «Апиксабан» и гормональные препараты. При наличии температуры — «Парацетамол». В случае возникновении бактериальной инфекции назначаются антибактериальные препараты. При этом выбор препарата для конкретного пациента делает лечащий врач, исходя из его возраста, сопутствующих диагнозов и формы заболевания. Получить медикаменты ковид-больной должен не позднее 24 часов после осмотра врача.

Бесплатная услуга для врачей ковид-госпиталей заработала в Иглинском районе. Там запущена акция «Такси. Забота», благодаря которой медработники могут бесплатно добираться на такси из дома на работу и обратно. Такси работает согласно спискам, поданным Иглинской ЦРБ. «Руководитель службы такси «Бомбила плюс» Розалия Кадировна, как только услышала, что приглашаются таксисты-волонтеры, сразу откликнулась. Она выделила отдельную машину для подвоза врачей с ковид-госпиталя и сама лично занялась благим делом», — рассказала руководитель волонтерского штаба «Наша забота» в Иглинском районе Ирина Сергеева.

О спасении безнадежной COVID-больной в Уфе узнала вся страна. Завотделением реанимации 22-й больницы Уфы Рустем Габидуллин и зам главврача Рустам Гареев рассказали на Первом канале, как вылечили от ковида пожилую пациентку лишним весом, диабетом и 100% поражением легких, у которой практически не было шансов на выживание. «Пациентка поступила в октябре с тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, ПЦР-положительная. Сразу была переведена на аппарат ИВЛ, потому что сама дышать не могла, — говорит Рустем Габидуллин. — Почти месяц мы «прожили» вместе в постоянном общении – она боролась за жизнь. У нее в хорошем смысле была такая настоящая спортивная злость, добрая вредность – она хотела жить. Мы работали сообща, единым фронтом, «сжимали» этот вирус. Она постоянно, будучи на ИВЛ, интересовалась, что дают в столовой, что происходит в хоккее, футболе». По словам Рустама Гареева, пациентка полностью доверилась врачам. Она изо всех сил цеплялась за жизнь и выздоровела. В эфире телепрограммы победившая ковид Оксана Вдовина поблагодарила своих спасителей. По мнению экспертов в студии, при любой болезни психологический настрой очень важен. Если человек хочет выздороветь – он выздоравливает.

На сегодня в России зафиксировано 2 541 199 случаев заражения ковидом, из них новых — 26 190. За сутки умерли 559 человек, за весь период — 44 718. В мире более 68,2 млн случаев заражения, умерли 1 556 822. Из-за коронавируса Белоруссия закроет выезд через наземные границы. На Украине с 8 по 24 января вводится строгий карантин. 9 декабря США поставили антирекорд по смертности от коронавируса — за один день 3011 американцев скончались в результате заражения. Также США лидируют по общему числу зараженных — более 15,5 млн человек.