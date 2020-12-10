Фото: автор Врач рассказал, нужно ли детям носить маски Фото: автор

Главный врач детской поликлиники №4 Уфы Павел Павлов в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказал о том, нужно ли детям до семи лет носить маски.

«Детям до семи лет, с учетом их психологической готовности и развития, в рекомендациях Роспотребнадзора не прописано носить маски. Дети до семи лет маски могут не носить, если они соблюдают социальную дистанцию. Дети старше семи лет должны носить маски в общественных местах», — сказал врач.

Медик отметил, что в школах носить маски не требуют: по желанию родителей маску ребенок может как носить, так и не носить.

«Считаю, что ношение маски необходимо как для профилактики, так и для предупреждения заболевания. Мы же на начальных этапах не знаем, болеем мы или нет. Сложнее с теми, кто их не носит. У них нет понимания, что они не только себя подвергают опасности, но и окружающих, тем самым увеличивая распространение коронавируса», — подчеркнул Павел Павлов.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с руководителем детской поликлиники №4 Уфы, по ссылке.