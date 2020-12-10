Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.30 ↓

EUR 88.94 ↑

10 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врач рассказал, нужно ли детям носить маски

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Врач рассказал, нужно ли детям носить маски Фото: автор

Главный врач детской поликлиники №4 Уфы Павел Павлов в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказал о том, нужно ли детям до семи лет носить маски.

«Детям до семи лет, с учетом их психологической готовности и развития, в рекомендациях Роспотребнадзора не прописано носить маски. Дети до семи лет маски могут не носить, если они соблюдают социальную дистанцию. Дети старше семи лет должны носить маски в общественных местах», — сказал врач.

Медик отметил, что в школах носить маски не требуют: по желанию родителей маску ребенок может как носить, так и не носить.

«Считаю, что ношение маски необходимо как для профилактики, так и для предупреждения заболевания. Мы же на начальных этапах не знаем, болеем мы или нет. Сложнее с теми, кто их не носит. У них нет понимания, что они не только себя подвергают опасности, но и окружающих, тем самым увеличивая распространение коронавируса», — подчеркнул Павел Павлов.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с руководителем детской поликлиники №4 Уфы, по ссылке.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии скоропостижно скончался актер Сибайского башдрамтеатра Арсен Шайхисламов
В Башкирии скоропостижно скончался еще один молодой деятель культуры - актер Сибайского башдрамтеатра им. А. Мубарякова, заслуженный артист Республики Ба
В Башкирии определились по поводу рабочего дня 31 декабря
В Башкирии определились по поводу рабочего дня 31 декабря, который в этом году выпадает на четверг. Как сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» с
В Хайбуллинском районе Башкирии установили ель, срубленную во дворе у пенсионера
На центральной площади села Бурибай Хайбуллинского района Башкирии установили 15-метровую ель, срубленную во дворе у жителя села Абиш Фазыльяна Сурина.
В Башкирии врачи провели сложную операцию беременной женщине: удалили большую миому
В Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы рассказали об интересном клиническом случае, когда нужно было спасти малыша при родах и сохранить
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть