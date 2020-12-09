Фото: ИА «Башинформ» Уфимский врач рассказал, как дети болеют коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Главный врач детской поликлиники №4 Уфы Павел Павлов в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» рассказал, как дети переносят новую коронавирусную инфекцию. По его словам дети, как и взрослые, могу переносить болезнь как бессимптомно, так и в легкой и тяжелой степени.

«Легкая степень, если проявляются симптомы, сопровождается повышением температуры не выше 38,5 градуса. При этом нет одышки, сатурация равна 95 и выше. Средняя степень характеризуется повышением температуры выше 38,5 градуса. Может появиться одышка при физической нагрузке. Здесь нужно постоянно спрашивать ребенка о самочувствии, об ощущениях. Сатурация может понизиться до 94. Тяжелая степень характеризуется выраженными клиническими проявлениями: нехваткой воздуха, чувством стеснения за грудиной, появляется одышка, сатурация ниже 93, — сообщил детский врач. — Есть и крайне тяжелая степень, когда уже нужны реанимационные действия».

Павел Павлов добавил, что госпитализация в стационары показана при тяжелой или средней степени тяжести. Дети из неблагополучных семей также подлежат госпитализации, так как за ними не будет должного ухода, а в любой день, в любой час может наступить ухудшение самочувствия и развитие осложнений в виде пневмонии и т.д. Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в зоне риска, также доставляются в больницу: с онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом, заболеваниями легких, врожденными пороками сердца.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с руководителем детской поликлиники №4, организовавшим работу детской медслужбы в условиях противостояния ковиду в северной части Уфы, по ссылке.