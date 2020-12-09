Фото: стоп-кадры видео программы "Гражданская оборона" на Первом канале Уфимские врачи на Первом канале рассказали о спасении тяжелобольной COVID-пациентки Фото: стоп-кадры видео программы "Гражданская оборона" на Первом канале

На Первом канале в программе «Гражданская оборона» заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин и заместитель главного врача медучреждения Рустам Гареев рассказали о клиническом случае с COVID-пациенткой, у которой, казалось бы, не было шансов на выживание, но женщина «вцепилась» зубами в жизнь и победила болезнь. Ранее об этом информировало агентство «Башинформ» в материале «Уфимка с лишним весом, диабетом и тотальным поражением легких выжила в борьбе с COVID-19».

«Пациентка поступила в октябре с тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, ПЦР-положительная. Сразу была переведена на аппарат ИВЛ, потому что сама практически дышать не могла. Почти месяц мы «прожили» вместе в постоянном общении – она боролась за жизнь. У нее в хорошем смысле была такая настоящая спортивная злость, добрая вредность – она хотела жить. Мы работали сообща, единым фронтом, «сжимали» этот вирус. Она постоянно, будучи на ИВЛ, интересовалась, что дают в столовой, что происходит в хоккее, футболе», — сообщил на федеральном канале Рустем Габидуллин.

По словам Рустама Гареева, пациентка была очень терпеливой, послушной – полностью доверилась лечившим ее врачам.

«Она не опускала руки. Мы всегда верим, что человек поправится», — подчеркнул заместитель главврача БСМП Уфы.

Как отметила ведущая Светлана Зейналова, женщина изо всех сил цеплялась за жизнь и выздоровела. В эфире телепрограммы пациентка поблагодарила своих спасителей.

«Хочу выразить огромную благодарность врачам-реаниматологам, благодаря которым я жива. Огромное спасибо всему медперсоналу. Берегите себя, низкий вам поклон», — обратилась к врачам и медработникам уфимской больницы Оксана Вдовина.

По мнению экспертов в студии, при любой болезни психологический настрой очень важен. Если человек хочет выздороветь – он выздоравливает. «Если же внутри что-то ломается, человек перестает хотеть жить, он и от простуды может умереть», — подчеркнул психотерапевт Алексей Каротам.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с врачом-реаниматологом, спасающим тяжелых COVID-пациентов в Уфе, по ссылке.