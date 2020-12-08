Коронавирус в Башкирии: Всплеск заражений в районе; умерли еще 2 человека; новый госпиталь

В Башкирии в одном из районов суточный прирост инфицированных коронавирусом оказался больше, чем в Уфе.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Заболевших больше, чем в Уфе. 7 декабря в Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За сутки прирост составил 144 инфицированных. Причем больше всего новых заболевших выявлено в Туймазинском районе – 34 случая, затем идет Уфа – 30, 17 – в Белебеевском районе, 10 – в Октябрьском, следует из данных Минздрава РБ. В больницах находятся 580 зараженных. Из них 45 человек в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 11, в реанимациях находятся 17 пациентов. 2 174 инфицированных переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. В регионе 48% заболевших ковидом — жители в возрасте 26-50 лет, 22% — 51-60 лет.

По общему числу заболевших коронавирусом после Уфы (5437) также лидирует Туймазинский район – 1043 случая, почти тысяча инфицированных – 951 человек – в Белебеевском районе, в Салавате – 670. По-прежнему меньше всего зафиксировано зараженных в Зилаирском районе – 5, и Межгорье – 3 случая.

Умерли еще два человека. Число скончавшихся от коронавируса в Башкирии за сутки увеличилось на два. Как сообщили 7 декабря в республиканском Минздраве, один из умерших — 80-летний мужчина из города Гусь-Хрустального. Помимо ковида, он также страдал желчекаменной и гипертонической болезнями. Вторая жертва COVID-19 — 68-летняя уфимка, страдавшая сахарным диабетом и гипоксически-ишемической энцефалопатией. Всего с начала пандемии от коронавируса в республике умерли 92 человека.

7 декабря в Башкирии началась вакцинация от COVID-19, об этом информировали на совещании в правительстве. «Надо очень оперативно ее провести», — подчеркнул Глава республики Радий Хабиров. Первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак в количестве 1200 доз поступила в регион 5 декабря. В первую очередь будут привиты те, кто работает непосредственно с заражёнными — медики, учителя, соцработники. Прививки от COVID-19 делаются бесплатно, по направлению врачей и только в госклиниках.

Готов к приему пациентов новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров заявил 7 декабря на церемонии закладки Аллеи здоровья на территории госпиталя. «Новый инфекционный госпиталь в Стерлитамаке мы построили вовремя, и он будет пока полностью задействован для лечения больных ковидом. Коронавирус пройдет и здесь будет многопрофильная больница, оснащенная серьезным, современным оборудованием», — сказал Хабиров. Он также поблагодарил медиков и строителей. Строительство ковид-центра началось 10 октября, а завершилось уже 1 декабря. В госпитале можно разместить 282 коек, а при ЧС – 312 коек. В центре будет задействовано 36 аппаратов ИВЛ, суперсовременный компьютерный томограф, рентген-аппарат, комплексы оборудования для хирургического блока и родовой, для реанимации. Построена вертолетная площадка для санавиации. В составе медцентра – общежитие на 40 сотрудников. «Мы теперь имеем большой запас прочности по количеству свободных больничных коек и готовы даже к самому неблагоприятному сценарию развития пандемии», — заявил Хабиров.

Какими лекарствами запастись. По словам завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессора Сергея Зырянова, в период пандемии коронавируса дома у всех должен быть «арсенал» для борьбы с ковидом. И прежде всего следует пополнить домашнюю аптечку жаропонижающими препаратами, лучше всего парацетамолом, советует профессор. «Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача», — сообщил медик, подчеркнув, что нельзя также себе назначать противовирусные препараты, так как «они обладают массой нежелательных реакций».

Сертификаты переболевшим. Тем временем в Башкирии начали выдавать сертификаты на оздоровление переболевшим коронавирусной инфекцией. Номинал сертификата — 49 тысяч рублей, время пребывания в санатории — 14 дней. Заявления принимаются до 31 декабря этого года, воспользоваться сертификатом можно до конца следующего. В Минтруде напомнили, что право на сертификаты имеют медики, соцработники, волонтеры, сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Росгвардии, МЧС, Минздрава и Минобразования, заразившиеся ковидом на работе.

В Антиковидный центр стали больше звонить по вопросам реабилитации. Об этом на совещании в правительстве доложила руководитель центра Римма Утяшева. За неделю с 30 ноября по 6 декабря специалисты центра отработали 4 617 обращений жителей. Всего за три недели работы центра поступило более 15,5 тысячи звонков. Актуальными остаются вопросы амбулаторной медпомощи. Прослеживается снижение количества звонков по ковиду и лекарственному обеспечению. «Мы начали регистрировать обращения по антиковидной реабилитации. За три недели с таким вопросом к нам обратились более 120 жителей», — заявила Утяшева и отметила необходимость проработки этого вопроса с Минздравом РБ. Радий Хабиров поддержал ее и пообещал продумать, как это будет происходить.

Как в условиях пандемии безопасно встретить Новый год, рассказали в Роспотребнадзоре. Так, ведомство советует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например на даче. А для того чтобы снизить риски инфицирования себя и близких, не посещать корпоративы, меньше ходить в гости и приглашать к себе, воздержаться от поездок за границу, в общественных местах надевать маску и держать дистанцию друг от друга. В Роспотребнадзоре отметили, что массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

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