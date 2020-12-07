11 - на ИВЛ, 17 - в реанимации: Минздрав Башкирии сообщил об инфицированных COVID-19
11 - на ИВЛ, 17 - в реанимации: Минздрав Башкирии сообщил об инфицированных COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»
Минздрав Башкирии сообщил данные по числу инфицированных COVID-19 на 7 декабря.
По словам и.о министра здравоохранения региона Динары Еникеевой, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных.
48% заболевших — в возрасте 26-50 лет, 22% — жители в возрасте 51-60 лет.
На стационарном лечении продолжают находиться 580 человек средней и тяжелой степени тяжести. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов, в отделениях интенсивной терапии в реанимациях находятся 17 человек.
В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 4 252 пациента. Заняты 22% от коечного фонда, пояснила Динара Еникеева.