Фото: ИА «Башинформ» 11 - на ИВЛ, 17 - в реанимации: Минздрав Башкирии сообщил об инфицированных COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Минздрав Башкирии сообщил данные по числу инфицированных COVID-19 на 7 декабря.

По словам и.о министра здравоохранения региона Динары Еникеевой, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 15 265 человек. За минувшие сутки прирост составил 144 инфицированных.

48% заболевших — в возрасте 26-50 лет, 22% — жители в возрасте 51-60 лет.

На стационарном лечении продолжают находиться 580 человек средней и тяжелой степени тяжести. К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов, в отделениях интенсивной терапии в реанимациях находятся 17 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 4 252 пациента. Заняты 22% от коечного фонда, пояснила Динара Еникеева.