Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии начали выдавать санаторные сертификаты на 49 тысяч рублей переболевшим COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начали выдавать сертификаты на оздоровление переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Номинал сертификата — 49 тысяч рублей, время пребывания в санатории — 14 дней. Заявления принимаются до 31 декабря, воспользоваться сертификатом можно до конца 2021 года.

В Минтруда напомнили, что право получить их имеют не все переболевшие, а работники отдельных сфер, заразившиеся на работе. Это:

— медики, работающие с сovid-19;

— соцработники, трудившиеся в условиях карантина;

— волонтеры, оказывавшие помощь гражданам на самоизоляции;

— сотрудники Роспотребнадзора, работавшие с биоматериалами и по обеспечению режима самоизоляции;

— сотрудники МВД, Росгвардии, задействованные в патрулировании, охране ковид-госпиталей;

— сотрудники МЧС, контролирующие соблюдение режима самоизоляции;

— сотрудники соцучреждений Минздрава и Минобразования, работавшие в условиях карантина.