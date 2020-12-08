Фото: Ксения Калинина Детский врач сообщил, где чаще всего ребенок может подхватить коронавирус Фото: Ксения Калинина

Чаще всего дети заболевают при контакте с родственниками, в семье, а также при общении с другими детьми. Об этом корреспонденту агентства «Башинформ» сообщил главный врач детской поликлиники №4 Уфы, кандидат медицинских наук Павел Павлов.

«Чаще всего дети заболевают при контакте с заболевшими родителями, родственниками, другими детьми. Это может произойти и в школе, где дети общаются друг с другом и с учителем. Кроме того, дети посещают с родителями и общественные места: могут подхватить вирус и в магазинах, и в гостях. Прежде всего, родителям нужно знать и понимать о том, где может заболеть их ребенок и они сами», — сказал Павел Павлов.

По его мнению, сейчас, как никогда, большую роль играет личная гигиена. У каждого человека должна выработаться привычка: прийти с улицы – тщательно вымыть руки и лицо с мылом, не трогать лицо не мытыми руками.

«От родителей во многом зависит выработка привычки у ребенка к личной гигиене, а второе – понимание того, где ребенок может заразиться. Чем раньше у ребенка выработается привычка, что при чихании рот нужно прикрывать либо платком, либо рукавом, либо маской, но никак не руками, тем меньше будет вероятность заразить окружающих. В этом плане, как в семье, так и в образовательных организациях, следует усилить воспитательную работу», — подчеркнул руководитель детской поликлиники.

Если ребенку с утра нездоровится, не нужно идти в школу или детсад. Следует сразу вызывать врача на дом.

«Если в школу все же пришел больной ребенок или появились симптомы заболевания во время занятий, то медработник образовательного учреждения либо сотрудник сразу сообщает об этом в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, в свою очередь, направляет предписание в лечебное и образовательное учреждения с необходимым перечнем мероприятий, которые нужно выполнить. Врач осматривает ребенка и принимает решение, исходя из симптоматики, об изоляции в домашних условиях. При средней и тяжелой форме заболевания ребенок госпитализируется в стационар. У контактных, если проявились симптомы заболевания, берутся мазки ПЦР, но в любом случае, даже если симптомы не проявились, дети 14 дней сидят дома, на самоизоляции», — сообщил медик.

Он добавил, что в рамках информирования населения Минздрав Башкирии еженедельно по вторникам проводит брифинги. Актуальную информацию о ситуации по коронавирусу доводит до граждан министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Детская поликлиника №4 также по вторникам проводит аналогичные еженедельные брифинги для родителей и всех желающих, где освещается актуальная информация по ковиду.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с руководителем детской поликлиники №4, организовавшим работу детской медслужбы в условиях противостояния ковиду в северной части Уфы, по ссылке.