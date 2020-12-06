Фото: предоставлены Павлом Павловым Главврач детской поликлиники в Уфе: «Каждый из нас может быть заражен коронавирусом» Фото: предоставлены Павлом Павловым

Главный врач детской поликлиники №4 Уфы, по совместительству врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук Павел Павлов организовал работу детской медицинской службы в условиях противостояния коронавирусу в Калининском районе. Окончил БГМУ по специальностям «хирургия» и «проктология». Прошел интернатуру на базе кафедры факультетской хирургии с курсом колопроктологии. Работал в уфимской больнице №21 врачом-колопроктологом, затем в Хайбуллинской центральной районной больнице, где был организатором здравоохранения, работал по специальности, оперировал. Через три года вновь Уфа – трудился заведующим сектором здравоохранения администрации Калининского района. С 2013 года занимает должность главного врача детской поликлиники №4.

В интервью агентству «Башинформ» Павел Павлов рассказал о том, как работает детская поликлиника в условия коронавируса, с какими трудностями сталкиваются врачи и пациенты в новых реалиях.

- Павел Борисович, что поменялось в Вашей работе с начала пандемии? С какими трудностями пришлось столкнуться? Каким образом Вы организовали работу детской медицинской службы в условиях противостояния ковиду в северной части Уфы?

— Наверное, как у всех поначалу первой проблемой была паника. Чувство неизвестности, ведь это новый вирус. И, естественно, поменялся формат работы. Сейчас мы, в основном, работаем удаленно, стало гораздо меньше очных контактов. Оперативные совещания – в онлайн-режиме.

На нашей территории находится крупный завод «УМПО», на котором работает около 25 тысяч человек, есть 13-я больница, очень много образовательных учреждений. Наша основная задача была отработать с ними алгоритм действий, чтобы не допустить распространения коронавируса в организованных коллективах. Работу в поликлинике мы построили по требованиям санитарных норм и правил для оказания первичной медпомощи. Первое, что сделали – это разделили потоки здоровых пациентов от больных. Затем постарались сделать так, где это было возможно, чтобы врачи попадали на свое рабочее место через отдельный вход, проходили мониторирование своего здоровья, измеряли температуру тела. Ежедневно мы заполняем на каждого сотрудника журнал здоровья. То же самое происходит и на входных группах для каждого пациента, а также для каждого сопровождающего, будь то родители или бабушка с дедушкой. Сделали в наших филиалах наружную и внутреннюю навигацию, чтобы было проще ориентироваться, куда идти.

У нас работают 195 врачей, 245 медсестер — первоначально, мы должны были защитить сотрудников от заболевания. Целый день в СИЗах трудно, но медики стараются себя беречь. Маски, перчатки, защитные экраны, чепчики, одноразовые костюмы – все это есть. Минздрав и Правительство Башкирии в этом плане оперативно сработали – все лечебные учреждения обеспечены СИЗами.

— Как работает Ваша поликлиника в условиях коронавируса?

— Родители или представители ребенка звонят в регистратуру поликлиники либо в Антиковидный колл-центр РБ, откуда нам передают вызов. Задача регистратора – на основании жалоб, распределить вызов. Если есть повышенная температура, кашель и был контакт с человеком, у которого подтвержден ковид, в таких случаях регистратор направляет вызов созданной в нашей поликлинике ковид-бригаде. Врачи, медицинские сестра и водители полностью оснащены СИЗами, для них выделены специальные автомобили с водителями.

Если поступает вызов с непохожей на ковид клиникой, в таких случаях к ребенку выезжает участковый педиатр.

В подъем эпидзаболеваемости по примеру прошлых годов в день было по 500-560 вызовов. Территория нашего обслуживания – более 200 кв. км, с недавнего времени к нам присоединили еще семь населенных пунктов Кирилловского сельсовета Уфимского района – количество маленьких пациентов увеличилось. В нашей поликлинике на обслуживании более 44 тысяч детей, ежемесячно их количество увеличивается.

В среднем, по оказанию неотложной медпомощи у нас в день поступает порядка 130 вызовов. Также в среднем ковид-бригада в день делает 40 выездов к пациентам. Сейчас с подтвержденным диагнозом коронавирус у нас 41 ребенок, а по контакту проходят 217 детей. Контактных пациентов мы через день обзваниваем, узнаем об их самочувствии. Заболевшие ковидом дети осматриваются и лечатся врачом из ковид-бригады.

Когда у пациента есть улучшения, мы дистанционно связываемся, спрашиваем о динамике. Где не требуется повторного осмотра, чтобы пациент лишний раз не контактировал, мы проводим дистанционную работу.

- Есть ли текучка кадров? Привлекаются ли для работы студенты?

— Текучка кадров есть, но не больше, чем в прошлые годы. Здесь играют роль жизненные ситуации, смена постоянного места жительства. Причины разные, но в основном, семейные.

Что касается студентов, то да, они у нас работают. К нам были направлены студенты шестого курса медуниверситета, ординаторы и студенты четвертого курса медколледжа. Они помогают вести документацию, измерять температуру при входе. Ординаторы очень здорово разгружают наших врачей-педиатров. У студентов это своего рода практика – помогая врачам, они выполняют свою программную часть обучения. Лечение, они не назначают, только по согласованию с врачом.

- Есть ли в поликлинике очереди из пациентов? Трудно ли сейчас попасть к узким специалистам?

— Чтобы правильно и своевременно оказывать медпомощь, потому что она может меняться в ту или иную сторону, например, может произойти резкое увеличение обращений в поликлинику, мы ведем ежедневный мониторинг, делаем фотоотчеты в своей группе. Каждый филиал присылает информацию о ситуации в то или иное время, особенно в утренние часы. Мы видим, где нужно принимать меры, куда нужно дополнительно направить врача.

Если сравнивать с другими периодами, обращаемость в поликлинику сейчас не такая высокая. Видимо, связано с ковид-ситуацией, боязнью контакта с заразившимися. Но еще раз повторюсь, в нашей поликлинике потоки разграничены.

Что касается узких специалистов, то бывает, что они у нас тоже болеют. Медик уходит на больничный, привлечь с других учреждений специалиста не представляется возможным, потому что там тоже сотрудники заболевают. Это касается и педиатров с медсестрами. Сейчас есть проблема в укомплектованности штата неврологами. У нас работают три невролога, не хватает еще троих. А так, у нас все специалисты имеются.

- Что усовершенствовалось и что утратилось в работе врачей в период пандемии?

— Усовершенствовался, наверное, дистанционный формат работы, многие вопросы решаем удаленно. Утратилось очное общение, сотрудники говорят, что для коллектива не хватает живого общения. Но все относятся к этому с пониманием, ведь от этого зависит и личное здоровье и здоровье пациентов.

- Как дети переносят коронавирусную инфекцию?

— В среднем, если сравнивать детское и взрослое население, дети болеют реже, либо они переносят данную инфекцию в более легкой форме, чаще всего бессимптомно. Чем младше возраст ребенка, тем он меньше болеет. Если взять грудничков, нет подтвержденных данных, что ребенок может заболеть от матери при родах.

Симптомы болезни менее выражены. Как и у взрослых, у них может наблюдаться лихорадка, респираторные проявления. У детей от 0 до 4 лет, что при первой, что при второй волне, чаще отмечается длительная субфебрильная температура до семи дней, которая вечером повышается до 37,6 градусов, кашель, насморк. Кашель может быть влажным. Заболевание протекает как обычное ОРЗ по клинике. У подростков от 14 лет появляется заложенность носа, потеря вкуса и обоняния, субфебрильная температура.

По России процент заболевания среди детей не превышает восьми процентов.

- Как дети восстанавливаются после болезни?

— В условиях поликлиники можно пройти оздоровительные процедуры, особенно после пневмонии: это лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж, физиотерапия.

- Замечено ли Вами, что дети психологически изменились с начала пандемии и из-за всех этих ограничений?

— Заметно, что им не хватает общения, что скучают по школе. В целом, дети относятся к коронавирусу больше с юмором, в силу своего возраста и непонимания, недооценивая тяжесть этого заболевания. У них присутствует завидный оптимизм, что все преодолеваемо, только допустите их до школы. Отсутствие полноценного общения – это самый главный минус во всей этой коронавирусной истории. В целом, больших проблем среди детского населения я не вижу.

- Нужно ли делать вакцину от ковида детям?

— На сегодняшний день у нас нет четких рекомендаций и инструкций от Минздрава по вакцинации детского населения. Естественно, для выработки иммунитета это правоприменительно.

- Как Вы думаете, человечество сможет преодолеть коронавирус?

— Все согласятся, что этот вирус коварный. Если сравнивать первую и вторую волны по клинической картине, то они тоже поменялись. Мы также не должны забывать, что помимо коронавирусной инфекции у нас полно других инфекций, которые нас везде окружают. Присоединение этого вируса к другой инфекции значительно усложняет течение, особенно у детского и взрослого населения, имеющих хронические заболевания.. Думаю, этот вирус не первый и не последний, учитывая, что мы живем в органическом мире, где вирусы тоже развиваются, мутируют. Снизить заболеваемость среди населения поможет выполнение рекомендаций в отношении личной гигиены, социального дистанцирования и своевременное обращение за медпомощью. Самое главное, что при первых симптомах мы должны обращаться к врачу. Это очень важно, так как мы должны учитывать, что потенциально каждый из нас может быть заражен коронавирусом, а здесь очень важно принять своевременное решение по лечению.

— Вы сами переболели этой болезнью?

— Коронавирус, считаю, что перенес дважды, но положительный ПЦР у меня не подтвердился. Клиника совпадала, но результат у нас подтверждается на основании анализа, поэтому не могу утверждать. Дома я изолировался в отдельной комнате, максимально старался не пересекаться с семьей: питались и умывались в разное время. Вызвал врача, у меня были взяты мазки. Выполнял все рекомендации: сразу начал с противовирусной и симптоматической терапии, принимал жаропонижающие, плюс обильное питье. Болезнь сопровождалась высокой температурой – под 40 градусов. Активная клиника была два дня, видимо, мой иммунитет свое дело сделал, я легче вышел из этого состояния. КТ не делал, так как не было показаний. Сатурация была в пределах нормы. Соблюдение всех правил, видимо, помогло – мои родные от меня не заразились ни в первый, ни во второй раз.

- Как отреагировала Ваша семья, близкие на то, что Вы теперь в зоне риска? Не пытались отговорить от работы, поменять профессию?

— Семья отреагировала с пониманием, ведь выбор профессии был сделан изначально. Нам, соответственно, проще работать, когда есть поддержка, надежный тыл.

Риск заражения в амбулаторной среде, конечно, высокий. В ковид-госпиталях медикам труднее, как физически, так и психологически, ведь нужно круглые сутки находиться у постели больного. В амбулаторной среде немного проще, все же мы и с семьей видимся, и у нас, в основном, лечатся пациенты с легкой формой заболевания. Со средней и тяжелой мы уже направляем на госпитализацию. Конечно, есть свои трудности, свои особенности, нагрузка. Мы очень желаем всем заболевшим скорейшего выздоровления и скорейшей победы над коварным вирусом.

- Вы кого-то теряли в этом году из-за ковида?

— Да, к сожалению. Хочу отметить, что в первую волну, многие говорили: «Среди родственников, окружения, друзей заболевших ковидом нет». Сейчас же, в окружении родственников и друзей очень много тех, кто заболел коронавирусом. Возможно, при первой волне мы недооценивали всю тяжесть ситуации. И ковид-диссидентов было много, а сейчас вряд ли такие есть.

— Павел Борисович, большое спасибо за конструктивные ответы!

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Управления Роспотребнадзора по РБ, на 30 ноября диагноз новой коронавиурсной инфекции COVID-19 подтвержден у 1075 детей, из них выздоровели – 659 человек. За десять месяцев текущего года среди детей зарегистрировано 3199 случаев заболевания пневмонией, за аналогичный период 2019 года – 6861 случай.

Как отметила руководитель пресс-службы Минздрава РБ Софья Алешина, с осени 2020 года, с начала нового учебного года, наметился рост числа случаев ОРВИ и пневмонии у детей, что связано с увеличением контактов в организованных учреждениях, формированием новых коллективов.

Чаще случаи COVID-19 наблюдаются в Уфе и Салавате. Не зафиксировано ни одного случая в таких районах, как Бурзянский, Хайбуллинский и Абзелиловский.

«Из 34 стационарных больных детей с коронавирусом отмечена тяжелая степень течения у четверых, остальные переносили инфекцию в средней степени тяжести. К ИВЛ ни один ребенок не подключался. Летальных случаев среди несовершеннолетних не было», — сообщила представитель Минздрава РБ.

Койки для детей с новой коронавирусной инфекцией развернуты в следующих инфекционных госпиталях: в Инфекционной клинической больнице №4 на Запотоцкого, Городской клинической больнице Дёмского района, Больнице скорой медицинской помощи и Городской инфекционной больнице Стерлитамака. Реабилитационные мероприятия при необходимости проводится по месту жительства под наблюдением участкового педиатра.