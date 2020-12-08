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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врач назвал лекарства, которыми стоит запастись в период пандемии коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Врач назвал лекарства, которыми стоит запастись в период пандемии коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов рассказал изданию «Аргументы и факты», какими лекарственными препаратами стоит запастись, чтобы дома был своего рода «арсенал» для борьбы с ковидом, и какими закупаться не нужно.

По его словам, прежде всего, следует пополнить домашнюю аптечку жаропонижающими препаратами, лучше всего парацетамолом.

«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Ещё очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания. Но чрезмерное использование этого витамина приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и прочее», — сообщил медик.

Он также подчеркнул, что нельзя самостоятельно себе назначать и противовирусные препараты, так как «они обладают массой нежелательных реакций». Эти лекарства может прописать только врач.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, медицина, лекарства
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