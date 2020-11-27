Фото: Дмитрий Мухаметкулов Смертельное ЧП на оборонном заводе; экс-министра оправдали; «откаты» - неделя в Башкирии Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Радий Хабиров рассказал об «откатах»; башкирский фильм рекомендовали к обязательному просмотру в России; в Уфе продавали опасные лекарства; как полицейские «крышевали бизнес»; суд оправдал действия экс-главы Минземимущества Башкирии. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Суд оправдал экс-главу Минземимущества Башкирии

25 ноября Кировский районный суд Уфы оправдал бывшего вице-премьера и экс-главу Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева за отсутствием состава преступления. Он обвинялся в «превышении должностных полномочий». По версии следствия, Гурьев превысил полномочия при продаже земельных участков по цене вдвое ниже их кадастровой стоимости и нанес ущерб бюджету в 570 млн рублей. Однако суд установил, что его действия не противоречили закону. Такой приговор стал неожиданностью для экспертов, полагавших собранные доказательства достаточными для вынесения Гурьеву обвинительного приговора. Прокуратура просила для экс-чиновника 12 лет лишения свободы.

«Парк поющих родников» — лучший в республике

В Белебее завершили реализацию проекта «Парк поющих родников», в рамках которого велась реновация набережной городского пруда и прилегающих территорий. В 2019-м Белебей, где бьет более ста целебных ключей, победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. «Я даже не ожидал, что все так будет здорово смотреться. На мой взгляд, это лучший парк в республике около водного объекта», — сказал 24 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров после осмотра парка и обещал «тиражировать этот проект и на другие города». Стоимость проекта составила 231,2 млн рублей.

Также в Белебеевском районе Радий Хабиров побывал на заводе «БелЗАН» — основном поставщике крепежной продукции для российской автопромышленности: «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», «НЕФАЗ». Каждая третья деталь автокрепежа в стране выпускается в Белебее. На заводе трудится 2887 человек. «В этом году мы первыми в России стали официальным поставщиком крепёжной продукции для Volkswagen», — рассказал гендиректор завода. Предприятием до 2023 года разработана инвестпрограмма на 600 млн рублей, которая позволит существенно повысить его технический и технологический потенциал. Эти и другие вопросы рассмотрели на выездном «Промчасе» на территории завода. «Самое главное, что предприятие само хочет развиваться, а мы поддерживаем именно те компании, которые проявляют инициативу и идут вперед», — отметил глава региона. На ТОСЭР «Белебей» построят крупнейший в Башкирии мясоперерабатывающий комбинат за 10 млрд рублей.

Смертельное ЧП на оборонном заводе

23 ноября в Стерлитамаке на заводе «Авангард», выполняющем гособоронные заказы, произошел групповой несчастный случай. Из-за сбоя технологического процесса произошел взрыв, в результате которого погибла 45-летняя работница (ученик дробильщика). Два дробильщика – 51- и 37-летние женщины получили тяжелые ожоги. Как выяснилось, при «переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов». Смертельное ЧП на заводе «Авангард» расследует Гострудинспекция Башкирии.

«Откаты» — причина отсутствия промышленного патриотизма?

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «откаты» одной из возможных причин отсутствия промышленного патриотизма в республике. Поводом для такого заявления стали госконтракты более 20 муниципалитетов на поставку из других регионов уличных светильников, тротуарной плитки, детских игровых площадок. К примеру, в Дюртюлях для освещения заказаны светильники из Санкт-Петербурга, а тротуарная плитка — из подмосковного Солнечногорска, только доставка которой обойдется бюджету в 113 тысяч рублей. Почему не берут продукцию башкирского производства, Радию Хабирову объяснил один из предпринимателей. «Когда ты в маленьком кругу общаешься, неудобно и опасно «откаты» брать. А если где-то в другом регионе закупил, там «откат» забрал и об этом никто не знает…», — привел его слова Хабиров и обратился к главам муниципалитетов: «Мне что, теперь и этим начать заниматься и это начать проверять?»

Глава РБ поручил Контрольному управлению своей администрации проверять все большие проекты на обоснованность поставок со стороны. «Проверьте закупку светильников для освещения Кашкадана в Уфе: опять приобрели петербуржские светильники», — добавил Радий Хабиров. 26 ноября он ознакомился с выставкой тротуарной плитки и облицовочного камня, произведенных в Башкирии, и поручил создать реестр республиканских компаний, выпускающих такую продукцию.

COVID-19: ограничения продлили еще на год

На этой неделе стало известно, что все ограничения, связанные с COVID-19, Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года. Дистанционное обучение для школьников 6-10 классов в Башкирии продлили до 6 декабря. «Все наши меры по самоизоляции и масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения COVID-19», — отметил 26 ноября на «Здравчасе» глава региона Радий Хабиров. На 27 ноября в республике зарегистрировано 13 852 случая заражения ковидом, плюс 137 заболевших за сутки – максимум с начала пандемии. Коронавирус выявили у сотрудника 17-й детской больницы в Уфе и биатлониста сборной России уфимца Антона Бабикова. За неделю от вируса умерли — 6 человек, всего – 79. На следующей неделе в республику поступят первые 1000 доз вакцины от COVID-19, их сделают врачам и соцработникам. 23 ноября, ознакомившись с работой Антиковидного центра в Уфе, Радий Хабиров заметил, что «надо было создать такой центр пораньше». В центре по телефону (347) 218-19-19 десятки операторов и медэкспертов отвечают на «коронавирусные» вопросы жителей.

Башкирская девушка-боксер стала чемпионкой Европы

17-летняя спортсменка из Октябрьского Азалия Аминева завоевала звание чемпионки Европы по боксу среди юниорок. Соревнования сильнейших боксеров из 22 стран прошли в Черногории. Ночью 24 ноября чемпионку торжественно встретили в аэропорту Уфы под громкие аплодисменты и вручили ей «золотые перчатки». «Все получилось, как и планировалось – вернулась с золотой медалью», — призналась она «Башинформу». Уже в апреле Азалия представит Россию на чемпионате мира в Польше.

Как полицейские «крышевали бизнес» и получили за это срок

Советский районный суд Уфы вынес приговор двум экс-полицейским за взяточничество. В апреле 2017 года оперуполномоченные отдела экономической безопасности УМВД России по Уфе незаконно изъяли в магазине 25 смартфонов «iPhone» на 447 тысяч рублей. За возврат айфонов, а также последующее покровительство они потребовали от коммерсантов ежемесячное денежное вознаграждение в 15 тысяч рублей. Всего экс-полицейские получили 380 тысяч рублей и восемь смартфонов на 173 тысячи. При очередном получении денег их задержали сотрудники МВД по Башкирии. Мужчин уволили со службы. Суд приговорил экс-полицейских к 8,5 и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Смертность выросла, кроме младенческой

В Башкирии за январь-сентябрь 2020 года умерло 40 тысяч человек, это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Башстат. В то же время младенческая смертность снизилась на 11,3%. «В последние годы мы плавно снижали смертность. Поэтому надо разобраться в причинах её роста. Это и сопутствующие коронавирусу заболевания, и то, что люди стали реже обращаться к врачам. Ситуацию надо выправлять», — отметил 26 ноября Радий Хабиров на «Здравчасе». 23 ноября он сообщил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения Башкирия получит из федерального бюджета 15,6 млрд рублей в 2021–2025 годах, еще 2,8 млрд выделит республиканский бюджет.

Скандально известный пансионат для пожилых закрыли

В выходные в пансионат для пожилых и инвалидов в поселке Зубово под Уфой «Моя семья» приехали приставы, врачи и спецназ, чтобы исполнить решение суда и закрыть его. Однако выяснилось, что оперативно родственники смогли забрать только пять стариков из 30. «Никаких претензий к нашим работникам у меня нет», — призналась одна из постояльцев пансионата. Сейчас решается судьба еще 25 стариков и инвалидов. «Никто не останется на улице», — заверил сотрудник Минтруда РБ. В октябре этого года 81-летний постоялец этого пансионата упал, пытаясь спуститься со второго этажа, и умер. Возбуждено уголовное дело.

Башкирский фильм рекомендовали к обязательному просмотру в России

Фильм «Отряд Таганок» по повести башкирского писателя Мустая Карима получил Гран-при и специальный диплом за «оригинальную музыку» на всероссийском Гатчинском кинофестивале «Литература и кино». «Фильм «Отряд Таганок» можно смотреть всей семьей, прямо с самого рождения. Я бы рекомендовала его к обязательному просмотру», — заявила член жюри Галина Бокашевская. Председатель жюри Ирина Ивтеева отметила, что члены жюри спорили по разным поводам, но Гран-при единодушно отдали фильму Айнура Аскарова. Герои «Отряда Таганок» — четверка ребят, уроженцы Уфы, Баймака и Сибая.

В Уфе задержали банду, продававшую опасные лекарства

В Уфе полиция задержала группу злоумышленников. Их подозревают в незаконной продаже лекарств, не зарегистрированных в России, которые могли нанести вред жизни и здоровью граждан. Преступную схему раскрыли сотрудники МВД вместе со службой безопасности Ростеха. Был создан интернет-сайт, где покупателей убеждали, что препараты безопасны. «Также фигуранты сбывали без этикеток косметологические препараты местного производства», — рассказала представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело. Во время обыска в квартирах подозреваемых изъяли более 1,5 тысячи опасных лекарств.