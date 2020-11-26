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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за 9 месяцев 2020 года младенческая смертность снизилась на 11,3%

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за 9 месяцев 2020 года младенческая смертность снизилась на 11,3% По данным Башкортостанстата, за январь-сентябрь 2020 года в республике умерло 40 тысяч человек. На фоне сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции число умерших по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 10 процентов. В то же время удалось добиться снижения младенческой смертности на 11,3 процента. Наметилась динамика по снижению смертности от онкозаболеваний и внешних причин.

«В последние годы мы плавно снижали смертность. Поэтому надо разобраться в причинах её роста. Это и сопутствующие коронавирусу заболевания, и то, что люди стали реже обращаться к врачам. Ситуацию надо выправлять. Что касается смерти от внешних причин – самоубийства, пожары, ДТП, – то мы здесь действительно спасаем людей. Это в наших руках. Очень важный показатель младенческой смертности надо ещё больше уменьшать», — отметил глава Башкортостана Радий Хабиров на сегодняшнем онлайн-совещании в формате «Здравчас».

Глава республики поручил в декабре с участием глав городов и районов рассмотреть вопросы кадрового наполнения лечебных учреждений, в первую очередь первичного медицинского звена.

«Это наша солидарная ответственность, – подчеркнул Радий Хабиров. – Там, где главы работают, нет дефицита врачей. А мы со своей стороны оказываем поддержку программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер»».
Глава Башкортостана поблагодарил всех врачей за самоотверженный труд.
«Система здравоохранения держит удар достойно. Уверен, что историю с коронавирусом мы победим окончательно. Да, у нас ещё не все идеально, но мы должны качественно отрабатывать каждую проблему.

ИА «Башинформ»
Теги: Младенческая смертность, здравчас
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