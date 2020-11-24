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Радий Хабиров: «Парк поющих родников» в Белебее - лучший в республике у водных объектов

ОБЩЕСТВО
Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Фото: Дмитрий Мухаметкулов

В Белебее завершилась реализация проекта «Парк поющих родников», в рамках которого велась реновация набережной городского пруда и прилегающих территорий. В 2019 году город Белебей стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Институт развития городов Башкирии создал проект, предполагающий раскрытие природного потенциала территории за счет выстраивания взаимодействия посетителей с водой — Белебей известен как край «поющих родников», где бьет более ста целебных ключей.

Стоимость проекта составила 231,2 млн рублей, в том числе 85 млн рублей из бюджета РФ, 146,1 млн рублей из бюджета Башкортостана. Из них 113 млн было потрачено на капитальный ремонт набережной городского пруда и прилегающей территории.

«Я даже не ожидал, что все так будет здорово смотреться. На мой взгляд, это лучший парк в республике около водного объекта. Он получился очень современным и функциональным. Здесь есть все для отдыха людей любого поколения. Территория очень красивая, отличный проект – заслуга нашего Института развития городов, команды города. Это результат огромной, слаженной работы. Мы будем тиражировать этот проект и на другие города, где есть парки рядом с водными объектами», — поделился своими впечатлениями Глава республики Радий Хабиров после осмотра парка.
На набережной появились деревянные пирсы и амфитеатр, а также песчаный пляж. В зоне пляжа установлены новые павильоны с навесами и санузлом. Здесь можно будет переодеться, укрыться в тени или спрятаться от дождя, купить напитки, легко перекусить.

На прилегающей территории парка теперь есть многофункциональный коворкинг-центр «Bublic Space», велодорожки, велостоянки, торговые киоски, различные арт-объекты. Установлено наружное освещение, системы охранного телевидения, системы наружного водопровода и канализации.

«Первым моим собственным опытом обустройства городской среды стал красногорский парк «Ивановские пруды». Он стал настоящим центром притяжения, любимым местом жителей и гостей города. Хотелось бы, чтобы такую же судьбу повторил парк «Поющие родники», который мы построили в Белебее. Все лучшие идеи, опробованные в Подмосковье, нашли свое применение и развитие здесь. Мы сделали полную перепланировку территории, разбили деревянные террасы, оборудовали пляж, смонтировали системы освещения, водопровода и видеонаблюдения, благоустроили прилегающую территорию. Стоимость проекта превысила 230 млн рублей, значительную часть этой суммы нам выделил федеральный бюджет после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К сожалению, жизнь внесла свои правки, и торжественное открытие парка сорвала пандемия. Но ковид обязательно закончится, а парк останется и еще много лет будет радовать жителей Белебея», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Азат Гиззатуллин
Теги: благоустройство, городские пространства
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