Фото: glavarb.ru Власти Башкирии намерены помочь местным производителям продукции для благоустройства Фото: glavarb.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел рабочее совещание, на котором обсуждались меры поддержки региональных производителей продукции для благоустройства. Перед началом совещания руководитель республики ознакомился с выставкой тротуарной плитки и облицовочного камня, произведенных на территории Башкирии. Свою продукцию представили предприниматели из Сибая, Баймака, Белорецкого и Нуримановского районов. По словам участников выставки, востребованность продукции для благоустройства в регионе с каждым годом растет, это связано с масштабными работами по формированию комфортной среды в городах и районах Башкортостана, в том числе по республиканским программам.

Радий Хабиров отметил широкий ассортимент плитки, декоративного кирпича, облицовочного камня и поручил посвятить один из «Инвестчасов» вопросам развития этой отрасли. На совещание пригласят местных предпринимателей, которые планируют расширять производство и нуждаются в государственной поддержке.

Руководитель региона подчеркнул, что при реализации программ благоустройства особое внимание нужно уделять поддержке республиканского производителя.

«Конечно, не нужно отдавать безоговорочный приоритет нашим предпринимателям. Если для знаковых проектов нужен определённый сорт камня, который республика предоставить не в состоянии, это допускается, – сказал Радий Хабиров. – Но в тех же «Башкирских двориках», считаю, мы можем поддерживать своих производителей при условии конкурентной цены и надлежащего качества продукции».

Глава Башкортостана поручил создать реестр республиканских компаний, выпускающих такую продукцию. Причем предприниматели и предприятия смогут попасть в этот реестр только после проверки качества. Их продукция будет рекомендована к использованию в программах благоустройства на территории региона.